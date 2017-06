Bắt 2 nghi can truy sát thiếu niên 14 tuổi ở Sài Gòn

Hai nghi can liên quan đến vụ truy sát thiếu niên 14 tuổi ở khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu (phường 10, quận 5, TPHCM) đã bị bắt giữ.

Thiếu niên 14 tuổi bị truy sát tử vong ở Sài Gòn

>> Camera ghi được hành vi truy sát thiếu niên 14 tuổi ở Sài Gòn

Ngày 1/6, Công an quận 5, TPHCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành bắt giữ 2 nghi can trong vụ truy sát khiến em L.K.H. (SN 2003, ngụ quận 5, TPHCM) tử vong.

Bước đầu, công an xác định 2 nghi can bị bắt nói trên cùng ngụ quận 8, TPHCM, nhưng chưa thông tin danh tính cụ thể do đang trong giai đoạn truy bắt những nghi can còn lại.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 22h30’ tối 30/5, ông Lâm Quốc (44 tuổi, cha của H.) cùng người thân đang ngồi nhậu trên vỉa hè dưới chân cầu Chà Và đoạn gần đường Đỗ Văn Sửu (phường 10, quận 5) thì có 1 cô gái chạy đến cầu cứu.

Cùng lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy đến yêu cầu cô gái lên xe thì những người trong nhóm của ông Quốc đứng ra can thiệp, bảo vệ cho cô gái dẫn đến mâu thuẫn cự cãi với thanh niên trên.

Một lát sau, thanh niên nói trên kéo theo nhiều người đến đâm chém loạn xạ khiến ông Quốc và ông Kha Bỉnh Long (42 tuổi, ngụ quận 5) bị thương, em H. đang đứng gần đó không chạy kịp bị nhóm này chém tử vong.

Qua trích xuất camera an ninh quanh khu vực, bước đầu công an xác định có 6 người tham gia gây án.

Hiện công an đang truy bắt các nghi can còn lại.

Đình Thảo