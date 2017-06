Mới nắng đầu hè, Hà Nội đã dày đặc lịch cắt nước

“Chúng tôi không hiểu, trên báo đài họ cam kết trời nắng nóng không có lịch cắt điện để sửa chữa thế mà những ngày này lại có lịch cắt nước với lý do sửa chữa lưới điện”, một người dân ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bức xúc.

Nhiều lịch cắt nước từ nội đến ngoại thành

Thời điểm này chưa phải là cao điểm của mùa hè nắng nóng nhưng liên tục trong những ngày qua, nhiều khu vực, nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội, người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, mất nước sinh hoạt kéo dài.

Trên trang web của Công ty nước sạch Hà Nội- đơn vị cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu hiện nay của thành phố đã dày đặc các thông báo về lịch cắt nước tại nhiều quận, huyện từ nội thành đến ngoại thành.

Theo thông báo của Công ty nước sạch Hà Nội từ 6h đến 14h ngày 31/5, Công ty Điện lực Thanh Trì có kế hoạch để sửa chữa, cải tạo lưới điện, Cty nước sạch sẽ giảm công suất nhà máy nước Pháp Vân. Vì vậy, theo đơn vị này kể từ thời điểm trên trong vòng 1 đến 2 ngày các khu vực sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu. Phạm vi ảnh hưởng của thông báo này rất rộng, tại quận Hoàng Mai gồm các khu vực như phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Giáp Bát; tại huyện Thanh Trì gồm các khu vực như: thị trấn Văn Điển, các xã ngũ Hiệp, Tứ Hiệp….

Tại các quận nội thành lịch sử như: Hoàn Kiếm Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ lịch thông báo tạm ngừng cấp nước sạch trong những ngày qua cũng dày. Hàng loạt phường ở các quận này đều có lịch tạm ngừng cấp nước với các lý do như: Do Công ty điện lực Hồ Tây có kế hoạch cắt điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện trong khu vực nên Cty nước sạch Hà Nội sẽ giảm công suất nhà máy nước Yên Phụ; Hay lý do thi công sửa chữa dây chuyền công nghệ hệ thống bơm nước sạch nhà máy nước Mai Dịch…. “Chúng tôi không hiểu, trên báo đài họ cam kết trời nắng nóng không có lịch cắt điện để sửa chữa thế mà những ngày này lại có lịch cắt nước với lý do sửa chữa lưới điện”, một người dân ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bức xúc.

Phải xem việc cắt điện, cắt nước trong dịp nắng nóng

Điều đáng nói, các khu vực trên trước đấy không lâu người dân cũng đã nhận được lịch cắt nước cũng với những lý do tương tự. Cụ thể, ngày 14/5 theo thông báo của Công ty nước sạch Hà Nội do Công ty Điện lực Hoàng Mai có kế hoạch cắt điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện nên phải giảm công suất nhà máy nước Pháp Vân.

“Chính vì vậy, kể từ thời điểm trên trong vòng 2 đến 3 ngày các khu vực trên địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu”, Công ty nước sạch Hà Nội thông báo. Phạm vi ảnh hưởng của thông báo này tại quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì rất rộng, bao gồm dày đặc các phường xã trên địa bàn

Ngày 13/5 vừa qua, Công ty nước sạch Hà Nội cũng phải ra thông báo tạm ngừng cấp nước tại nhiều phường nhiều quận trung tâm như: quận Cầu Giấy, quận Đống Đa, quận Bắc Từ Liêm…, do phải thi công thay thế sửa chữa nhà máy nước Mai Dịch với thời gian tạm thời ngừng cấp nước diễn ra trong vòng 3 đến 4 ngày liên. Trước đấy 1 tuần (vào ngày 5/5) những khu vực trên cũng nhận được thông báo của Công ty nước sạch Hà Nội về lịch cắt nước có cùng 1 lý do sửa chữa nhà máy nước Mai Dịch

Theo nhận định của Sở Xây dựng Hà Nội, do nguồn cấp nước thiếu, nhiều khu vực thuộc 4 quận nội thành sẽ thiếu nước sạch trong mùa hè. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình hình cấp nước sạch mùa hè 2017 sẽ rất khó khăn với thực trạng hạ tầng hiện nay. Dự báo vào lúc cao điểm, lượng nước sạch thiếu từ 70.000-100.000 m3 mỗi ngày đêm.

“Ngành điện đã cam kết không cắt điện sửa chữa trong dịp nắng nóng, nếu Công ty nước sạch thông báo tạm ngừng cấp nước cho dân vì lý do các công ty điện cắt để sửa chữa mạng lưới thì cũng phải xem xét lại”, vị cán bộ nói.

Ngày 29/5 vừa qua, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND TP Hà Nội với các các sở ngành, một trong những vấn đề quan trọng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao các sở ngành là phải đảm bảo tốt việc cung ứng điện nước sạch dịp cao điểm nắng nóng.

