Chủ tịch nước tiếp Thượng nghị sỹ John McCain

Chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sỹ John Mc Cain đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm lần này của Thượng nghị sỹ, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần duy trì đà phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ việc bãi bỏ chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp. Chủ tịch nước cho rằng, chương trình này đã tạo ra hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm này. Bởi Mỹ chiếm 20% xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam và việc suy giảm xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng và triển khai tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn Mỹ có thông điệp, chính sách nhất quán đối với Biển Đông; Thúc đẩy, hỗ trợ tiến trình ngoại giao và pháp lý; Đồng thời tiếp tục ủng hộ duy trì tự do, an ninh và an toàn hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thượng nghị sỹ John McCain

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ vai trò trung tâm của ASEAN. Đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thuơng mại.

Về phần mình, Thượng nghị sỹ John McCain cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn; Thượng nghị sỹ John McCain bày tỏ vui mừng được biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hoa Kỳ và cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Về vấn đề Biển Đông, Thượng nghị sỹ John McCain ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý; Tin tưởng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực sẽ ngày càng thành công.

