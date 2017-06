Nguyên giám đốc Bệnh viện K chia sẻ 5 điều thực hiện đủ sẽ phòng được 80% bệnh ung thư

Chuyên gia hàng đầu ung thư Việt Nam cho biết ung thư cũng như các bệnh khác đều là tác động của môi trường sống xung quanh ngoài cách luôn luôn lắng nghe cơ thể mình.

Từ khi về hưu, Nguyễn Bá Đức – Nguyên Giám đốc Bệnh viện K trung ương- Phó Chủ tịch hội ung thư Việt Nam lựa chọn cho mình cuộc sống vui vẻ, làm điều mình thích. Ông đi du lịch khắp nơi trên đất nước để giảm stress, tự test sức khoẻ cho mình với 19 lần lên Yên Tử, Quảng Ninh.

5 điều giúp 80% ung thư phòng được

GS Đức cho biết để với bệnh ung thư cũng như các bệnh khác đều là tác động của môi trường sống xung quanh ngoài cách luôn luôn lắng nghe cơ thể mình, ông cũng tự cho mình một cách phòng bệnh để sống khoẻ hơn ở tuổi về hưu.

Ung thư như nhiều bệnh khác có thể phòng ngừa để hạn chế mắc bệnh, rủi ro. Khoa học đã nghiên cứu ung thư 80 % do có nguyên nhân từ bên ngoài tác động vào cơ thể con người, 20 % cơ thể tự đột biến, thoái hoá.

Yếu tố bên ngoài: đầu tiên phải nói đến là thuốc lá. Nếu bỏ thuốc sẽ phòng được ung thư phổi, môi, lưỡi, khí quản, thực quản, dạ dày, đại trực tràng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ở phụ nữ hút thuốc tỷ lệ ung thư cổ tử cung nhiều hơn, vì chất độc của thuốc lá vào máu di chuyển đến các cơ quan, cơ quan nào nhạy cảm dể có đột biến hơn.

Ung thư như nhiều bệnh khác có thể phòng ngừa để hạn chế mắc bệnh, rủi ro.

Yếu tố thứ hai đó là ăn uống. Việc ăn uống không vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm . Thực tế ở nước ta rau xanh, hoa quả đều có thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thực phẩm thứ gì cũng có ví dụ hoá chất bảo quản làm chính nhanh, kích thích như mít ép chín, sầu riêng ngâm thuốc….

Chính vì thế, GS Đức cho rằng phòng bệnh từ thức ăn không an toàn chính là yếu tố giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, cách chế biến thực phẩm cũng cần thay đổi. Ví dụ như rán cháy, dùng chất hoá học nitrit giữ thực phẩm được lâu cần hạn chế, dưa khú, dưa chua, tương mốc không nên ăn.

Ngoài ra, ung thư còn liên quan đến một số virus truyền từ người này sang người khác như vi rút viêm gan B, vi rút HPV… nên phải tiêm chủng vắc xin phòng viêm gan, vi rút gây u nhú ở người có thể chuyển qua đường tình dục có thể tiêm vắc xin viêm HPV tiêm cho bé gái từ 9 tuổi trở lên đến 26, chưa quan hệ tình dục.

Việc tiếp xúc với hoá chất, bệnh nghề nghiệp cũng tăng nguy cơ ung thư. Chính vì thế, GS Đức nhấn mạnh khi tiếp xúc hoá chất, tia phóng xạ cần bảo hộ tốt.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tập thể dục, vận động để cơ thể sản sinh ra các kháng thể tốt phòng chống rất nhiều bệnh không riêng gì bệnh ung thư.

Bài test sức khoẻ

Về cá nhân mình, GS Đức chia sẻ ông đã bỏ thuốc lá dù rất khó bỏ nhưng vì muốn khoẻ mạnh ông đã bỏ hẳn. Về ăn uống, GS Đức cho biết ông hạn chế ăn uống bên ngoài, mua thực phẩm chế biến sẵn. Tăng cường rau xanh, trái cây các loại.

Đối với phòng bệnh từ ăn uống là rất khó nhưng vẫn cố gắng hạn chế. Việc mua bán thực phẩm do vợ và con làm vì không biết thế nào để có thực phẩm an toàn nên ông đành khuyên nên vào siêu thị, chỗ nào an toàn thì mua, còn thực phẩm nhìn chế biến, nuôi trồng không tốt thì tránh.

Ngoài ra, giáo sư Đức cho rằng cuộc sống hiện tại đang ngồn hết thời gian, hàng ngày con người như guồng máy với vòng xoay công việc khiến ta rơi vào stress.

Khi còn trẻ, không ai nghĩ đến bảo vệ sức khoẻ cho mình mà chỉ mải mê với bận rộn. Stress chính là tác nhân của rất nhiều bệnh. Loại bỏ stress là khỏi cuộc sống là cách phòng bệnh.

GS Đức trong lần đi Phansipan năm 2017.

GS Đức chia sẻ khi về hưu ông là tỷ phú thời gian, mỗi năm đầu xuân bao giờ cũng đi du lịch trở thành nếp sống. Năm nào cũng đi Yên Tử, GS Đức tự hào ông đã 19 lần đi Chùa Đồng Yên Tử. Ngoài tâm linh, đối với ông còn là test kiểm tra sức khoẻ.

10 năm đi bộ từ đất lên, 9 năm nay có cáp treo vẫn đạt được mục đích. Ban đầu ông chỉ nghĩ đi 3 năm rồi cứ đặt mục tiêu năm nào cũng đi. Nhờ thế ông test chính tình hình sức khoẻ của mình.

GS Đức còn tâm sự khi đi nhiều nơi thăm đất nước Việt Nam ông thấy đất nước mình thấy đẹp hơn yêu cuộc đời và giảm được stress rất tốt.

Về tập luyện, GS Đức chọn cho mình các bài tập khí công, yoga, các bài tập nhẹ nhàng dành cho người già và thường xuyên đi bộ. Ông cho biết không cần đi bộ ra công viên hay các khu nào mà ông đi bộ ngay chính trên ngõ của nhà mình để vận động tăng cường sức khoẻ, giảm cuộc sống tĩnh tại chính là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.