Công an thông tin về vụ người đàn ông nhập viện sau 1 ngày bị tạm giam

Chiều ngày 1/6, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, liên quan đến vụ việc một nghi can phải nhập viện chỉ sau 1 ngày bị tạm giam, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm việc với các đơn vị liên quan, tất cả đều khẳng định không có chuyện đánh người.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu (phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông Vũ Văn Chiến (SN 1971, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau 2 lần triệu tập bị can Chiến vẫn không có mặt. Đến sáng 9/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk đã thực hiện bắt bị can Chiến để tạm giam.

Anh Vũ Văn Chiến nhập viện sau 1 ngày bị tạm giam

Theo Thượng tá Tuấn, vì nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Búk đang trong quá trình xây dựng nên bị can Chiến đã được bàn giao cho tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ. Đến khoảng 8h ngày 10/5, cán bộ quản giáo phát hiện bị can Chiến nằm co ro, gọi không trả lời nên tiến hành các thủ tục đưa bị can đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhân Chiến tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái.

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với những người liên quan, tất cả đều khẳng định không có việc đánh đập. Đồng thời không thấy thương tích gì trên người bị can Chiến. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang chờ sức khỏe của bị can Chiến ổn định để làm việc, xác định rõ nguyên nhân”, Thượng tá Tuấn cho hay.

Đồng thời, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, hiện Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật đối với đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Huế (vợ bị can Chiến).

Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng ngày 10/5, anh Vũ Văn Chiến được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị tụ máu não, sưng phù nề vùng dái tai và phải phẫu thuật.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thúy Diễm