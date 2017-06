Dynasty Warriors: Unleashed – Biến Thân và Dung Hợp, lợi hại như thế nào?

Biến Thân và Dung Hợp là hai trong số rất nhiều tính năng mới trong bản cập nhật vừa qua của Dynasty Warriors: Unleashed. Và hai tính năng này sẽ thay đổi cục diện chiến đấu trong game ra sao?

Trong bản Update ngày 30.5 vừa qua của Dynasty Warriors: Unleashed đã nâng cấp thêm rất nhiều những tính năng đáng giá. Hai trong số đó được game thủ chờ đón chính là Biến Thân và Dung Hợp. Khi mà đã có quá nhiều người chơi sở hữu những viên tướng 6 sao và đạt ngưỡng giới hạn cấp độ 60 thì việc đòi hỏi phải nâng cấp tướng lĩnh của mình mạnh mẽ hơn là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.

Đáp ứng nguyện vọng đó của game thủ, hai tính năng Biến Thân và Dung Hợp được phát triển để cộng đồng Dynasty Warriros: Unleashed tiếp tục có những pha nâng tướng ngoạn mục. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem ưu nhược điểm của hai tính năng này như thế nào và sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của người chơi ra sao nhé!

1. Dung Hợp và Thăng Cấp

Tính năng Thăng Cấp vốn không còn quá xa lạ đối với game thủ. Ở chế độ này, hệ thống đòi hỏi nhân vật của người chơi phải đạt ngưỡng cấp độ giới hạn và buộc phải có năm tướng giống nhau về chỉ số sao. Ví dụ, muốn nâng cấp Quan Vũ từ 5 sao lên 6 sao thì nhân vật đó buộc phải có cấp độ 50 và đòi hỏi thêm 5 tướng bất kỳ 5 sao nữa thì người chơi mới có thể sở hữu Quan Vũ 6 sao.

Dung Hợp là tính năng mới được cập nhật. Đây là chế độ mà người chơi chỉ cần hai tướng có cùng chỉ số sao và đạt giới hạn về cấp độ là có thể kết hợp tạo ra một tướng ngẫu nhiên với chỉ số sao cao hơn. Ví dụ, người chơi sở hữu hai tướng khác nhau, chỉ số 4 sao có cấp độ giới hạn 40, khi Dung Hợp sẽ tạo ra một tướng 5 sao bất kỳ.

Khi so sánh Thăng Cấp vơi Dung Hợp sẽ dễ dàng nhận ra rằng, Thăng Cấp tốn kém hơn rất nhiều so với Dung Hợp. Nhưng ưu điểm của tính năng này là sự an toàn. Đặc biệt là những người chơi sở hữu những tướng có phẩm chất cao như Quan Vũ vàng 5 sao muốn nâng cấp lên 6 sao thì chắc hẳn sẽ chọn tính năng Thăng Cấp.

Đối với Dung Hợp, tính năng này tiết kiệm hơn Thăng Cấp rất nhiều nhưng sẽ ra một tướng mới hoàn toàn và ngẫu nhiên về phẩm chất. Có thể người chơi sử dụng hai tướng 5 sao phẩm chất vàng nhưng khi Dung Hợp lại thành một tướng bất kỳ có 6 sao và phẩm chất đồng. Đây là tính năng dành cho những game thủ ưa mạo hiểm hoặc khi người chơi sở hữu hai tướng đồng sao có phẩm chất không được tốt thì hoàn toàn có thể sử dụng tính năng này để tạo ra một sự bất ngờ thú vị cho bản thân.

2. Biến Thân thì sao?

Biến Thân thì lại là một tính năng hoàn toàn khác, đây là chế độ được phát triển để cho người chơi tiếp tục nâng cấp nhân vật của mình vượt qua được ngưỡng giới hạn cấp độ hiện tại. Khi game thủ sở hữu một tướng đã “max” về chỉ số sao và cấp độ thì Biến Thân sẽ là công cụ đắc lực giúp người chơi tiếp tục phát triển nhân vật của mình.

Khi sử dụng tính năng này, nhân vật của người chơi sẽ tiếp tục được mở rộng giới hạn cấp độ đến 80 cùng với khả năng nâng từ 6 sao vàng lên 6 sao đỏ. Biến Thân càng nhiều lần thì nhân vật càng mạnh cho đến khi đạt ngưỡng của hệ thống là 6 sao đỏ, level 80. Mỗi lần Biến Thân, người chơi sẽ tiêu tốn một tướng giống y hệt, tối thiểu là 6 sao vàng, không yêu cầu về cấp độ.

Ví dụ, muốn nâng cấp Lữ Bố từ 6 sao vàng, cấp độ 60 lên cấp độ 63 có 1 sao đỏ thì người chơi phải sử dụng một tướng Lữ Bố 6 sao để sử dụng làm nguyên liệu. Khi được mở khóa về giới hạn cấp độ và phẩm chất, tướng của người chơi sẽ có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn, skill được mở rộng giới hạn, sức mạnh được nâng cao. Đây hoàn toàn là một tính năng rất đáng giá dành cho game thủ, nhất là trong bối cảnh nhiều người chơi đã đạt ngưỡng giới hạn cho nhân vật của mình mà vẫn muốn xây dựng một đội hình mạnh hơn nữa.

Nhìn chung, cả Dung Hợp và Biến Thân đều là những tính năng sáng giá trong bản cập nhật vừa qua của Dynasty Warriors: Unleashed. Hãy cùng khám phá những nội dung mới của Dynasty Warriors: Unleashed ngay bây giờ tại:

