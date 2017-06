Hủ tục náo động phòng cưới khiến cô dâu khóc thét ở Trung Quốc

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa khám phá thành công 1 chuyên án sản xuất thuốc lắc lớn nhất nước từ trước đến nay. Hiện Công an đã khởi tố, bắt giam 15 nghi can, thu giữ một lượng lớn tang vật là hơn 220 kg ma túy cùng 7 ô tô và hàng chục tỷ đồng.