Ấn tượng những “tiếp viên hàng không nhí” trong dịp 1/6

Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vietnam Airlines đã tổ chức 2 chuyến bay cùng “tiếp viên hàng không” nhí mang số hiệu VN236 và VN257 hành trình giữa Hà Nội và TPHCM. Chuyến bay là món quà ý nghĩa, thú vị dành tặng các em thiếu nhi trên cả nước và các hành khách nhí của Hãng.

Các tiếp viên nhí trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines trong dịp 1/6

Trên hai chuyến bay đặc biệt này, sau khi máy bay đã bay bằng ở độ cao khoảng 10.000 m, 18 “tiếp viên hàng không” nhí là con của các cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines trong đồng phục xinh xắn, được đặt sản xuất riêng cho chương trình đã thể hiện tài năng và mang đến các tiết mục ca múa nhạc do chính đội ngũ giáo viên của Đoàn Tiếp viên dàn dựng.

Các hành khách nhí và cả chuyến bay thực sự thích thú với các động tác “hướng dẫn an toàn bay” ngộ nghĩnh nhưng cũng rất chuyên nghiệp minh họa cho bài “Nụ Cười Hồng”, hay hào hứng với giai điệu trẻ trung của bài hát “Bay lên Việt Nam” phiên bản Vietnam Airlines, cùng những ca từ ý nghĩa của bài hát “We are the world” được cất lên trong khoang máy bay. Các “tiếp viên” nhí cũng đã tặng cho các hành khách nhí những chú gấu bông trong trang phục phi công ngộ nghĩnh, xinh xắn, tạo nên không khí vui vẻ và ấm áp cho cả chuyến bay.

Tham gia vào hai chuyến bay với vai trò đặc biệt đã giúp chính các “tiếp viên” nhí có cơ hội hiểu và chia sẻ những vất vả trong công việc, niềm vui khi nỗ lực phục vụ làm hài lòng hành khách với chất lượng cao của cha mẹ mình. Với các em, đây sẽ là một dịp 1/6 không thể quên, bởi các em đã góp phần tạo nên một hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn: đem lại niềm vui và sự hài lòng trên từng chuyến bay.

Sự kiện cũng truyền tải thông điệp về sự chân thành, tình yêu nghề được tiếp nối cũng như tấm lòng của những người làm nghề dịch vụ hàng không, tất cả vì hành khách và đặc biệt là các hành khách nhí - thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Dưới đây là những hình ảnh đáng yêu của các "tiếp viên hàng không" nhí trên hai chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines trong dịp 1/6:

Nhật Minh