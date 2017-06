Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất nước, thu giữ hơn 220kg ma túy cùng siêu xe 25 tỷ

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa khám phá thành công 1 chuyên án sản xuất thuốc lắc lớn nhất nước từ trước đến nay. Hiện Công an đã khởi tố, bắt giam 15 nghi can, thu giữ một lượng lớn tang vật là hơn 220 kg ma túy cùng 7 ô tô và hàng chục tỷ đồng.

Lần đầu mối từ 2 nguồn ma túy

Chiều 1/6, Công an quận Bình Thạnh đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về quá trình khám phá chuyên án sản xuất ma túy lớn nhất nước từ trước đến nay.

Theo Công an quận Bình Thạnh, khoảng tháng 3/2016, qua công tác chuyển hóa địa bàn tại 1 số tụ điểm phức tạp về ma túy ở quận Bình Thạnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận phát hiện có 1 nguồn cung thuốc lắc giá rẻ trên thị trường.

5 đối tượng bị bắt trong giai đoạn 1

Tiến hành điều tra xác minh, Đội ma túy Công an quận Bình Thạnh xác định được nguồn ma túy này do đối tượng tên Nguyễn Văn Sơn (quê tỉnh Lâm Đồng) bán ra.

Lần theo các đầu mối, các trinh sát phát hiện Sơn đang nhập hàng từ 2 nguồn, một là từ đối tượng Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là “Hoàng béo”, 36 tuổi, ngụ phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tạm trú quận 1, TPHCM).

Qua xác minh, Công an xác định đối tượng Hiếu vốn có tên thật là Văn Kính Dương, từng có tiền án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2008 tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đối tượng này đã trốn trại và bị phát lệnh truy nã nên đã làm giả giấy tờ đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu.

Trở về con đường cũ, Hiếu móc nối các đường dây và tự lập ra 1 xưởng riêng chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết.

Một đầu khác nữa mà Sơn lấy hàng là từ Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Nhóm của Phan cũng lập 1 xưởng sản xuất ma túy tương tự như Hiếu nhưng với quy mô nhỏ và kém tinh vi hơn ở địa bàn quận 7.

Các đối tượng bị bắt trong giai đoạn 2 của chuyên án

Nhận định đây là 2 đường dây mua bán ma túy cực lớn nên tháng 5/2016, Công an quận Bình Thạnh xin chỉ đạo Ban Giám đốc Công an TPHCM xác lập chuyên án mang bí số 516E nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường 2 dây tội phạm này.

Sau thời gian dài điều tra đã thu thập được đầy đủ chứng cứ của tổ chức đường dây này, Ban chuyên án Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo Ban giám đốc Công an TPHCM mà trực tiếp là đồng chí Thiếu tướng Phan Anh Minh- Phó giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TPHCM xin kế hoạch phá án.

Kế hoạch phá án 2 giai đoạn

Kế hoạch phá chuyên án 516E được Ban Giám đốc Công an TPHCM lên kế hoạch cụ thể và chia thành 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, ngày 17/12/2016, công an bố trí bắt giữ đối tượng Sơn và nhóm 4 đối tượng trong đường dây của Phan.

Thuốc lắc được nguỵ trang trong gói cà phê được công an thu giữ

Tang vật thu giữ trong giai đoạn đầu này là hơn 1 tỷ đồng, 35kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc (khoảng 3,7 kg) cùng nhiều dụng cụ, máy móc dùng để sản xuất ma túy.

Việc bắt khám xét các đối tượng này được giữ kín thông tin nên nhóm “Hoàng béo” hoàn toàn không hay biết.

Sau nhiều tháng ròng trinh sát, Ban chuyên án tiếp tục báo cáo kế hoạch phá án giai đoạn 2 của chuyên án 516E để bắt gọn các đối tượng còn lại.

Ngày 6/4, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án phát lệnh triển khai phá án.

Khoảng 15h ngày 6/4/2017, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội) là một chân rết của “Hoàng béo” đang chuẩn bị vận chuyển hàng về kho tại số 125 Khu biệt thự trong Phú Mỹ Hưng, quận 7 thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Qua đấu tranh khai thác, Quân đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Những chai lọ chứa hoá chất để sản xuất ma tuý mà đối tượng sau khi sản xuất ma tuý và mang đi bỏ được công an thu hồi

Khoảng 15 phút sau, 1 tổ trinh sát khác cũng đón lõng tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiến hành bắt giữ “ông trùm” Hoàng béo khi đối tượng vừa xuống máy bay; đồng thời cũng phát lệnh đồng loạt khám xét tại 13 điểm bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của các đối tượng có liên quan tại TPHCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để bắt giữ các đối tượng còn lại.

Đến khuya ngày 7/4/2017, công tác bắt khám xét các đối tượng cơ bản đã hoàn thành.

Trong đợt 2 này, công an đã thu giữ tổng cộng khoảng 500.000 viên thuốc lắc đã dập viên, tương ứng khoảng 100kg và gần 85 kg bột thuốc lắc đã thành phẩm nhưng chưa dập viên.

Chiếc siêu xe trị giá 25 tỷ mà công an thu giữ

Qua 2 giai đoạn khám phá chuyên án 516E, Ban chuyên án đã bắt trọn 15 đối tượng; thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ được hơn 10 tỷ đồng tiền mặt; 7 chiếc xe (trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng); cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải; kê biên tài sản 3 căn hộ của “Hoàng béo” tại TPHCM và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng và 2 hecta đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy.

Đối tượng “Hoàng béo” điều hành đường dây sản xuất ma tuý này như thế nào và quá trình đối phó với công an ra sao sẽ được Báo Dân trí thông tin tiếp tục trong kỳ 2.

Đình Thảo