Phá đường dây ma túy khủng nhất VN, ông trùm đi siêu xe 25 tỷ

Ban chuyên án đã bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tổng cộng 520 ngàn viên thuốc lắc, 12 kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương đương 1 triệu viên có giá trị hơn 200 tỷ đồng, 7 ô tô hạng sang, hơn 10 tỷ đồng…

Xưởng sản xuất ma túy “khủng”

Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM triệt phá 2 ổ nhóm tổ chức sản xuất, buôn bán ma túy được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Được biết, chuyên án này Công an Q.Bình Thạnh đã xác lập, điều tra, theo dõi khoảng 1 năm nay.

Trùm Trần Ngọc Hiếu, tên thật là Văn Kính Dương - cầm đầu đường dây chuyên sản xuất thuốc lắc cực lớn

Nguyễn Đức Kỳ Nam, anh họ của Hiếu, có vai trò quan trọng trong đường dây

Được biết, đầu năm 2016, Công an Q.Bình Thạnh tập trung chuyển hóa các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, xóa sổ nhiều ổ nhóm ma túy nhỏ lẻ. Từ đây, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện 1 nguồn thuốc lắc giá rẻ được bán nhiều trên địa bàn do vợ chồng Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, quê Lâm Đồng, lưu trú tại 1 khách sạn ở Q.Bình Thạnh) – Trần Ngọc Lý (SN 1991, ngụ Q.8) phân phối.

Nắm bắt thông tin trinh sát phát hiện, từ giai đoạn tháng 5/2016 Sơn bắt đầu…làm ăn lớn. Lúc này Công an Q.Bình Thạnh báo cáo ban giám đốc Công an TP.HCM và xác lập ban chuyên án mang bí số 516E để đấu tranh.

Lần theo Sơn, trinh sát xác định đối tượng này mua thuốc lắc số lượng lớn từ 2 trùm ma túy là Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng “béo”, SN 1981, quê Hà Nội, ngụ Q.1) và ổ nhóm khác do Vũ Tuấn Phan (SN 1979, quê Hải Phòng) cầm đầu. Đáng nói ban chuyên án “định vị” nhóm của Hiếu chuyên sản xuất thuốc lắc, còn nhóm của Phan điều chế ma túy đá bán ra thị trường.

Các đối tượng trong nhánh ma túy do Vũ Ngọc Phan cầm đầu, chuyên sản xuất và phân phối ma túy đá

Trong đó đối tượng Hiếu được xác định là ông trùm. Hiếu tên thật là Văn Kính Dương; vào năm 2008 từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau đó đối tượng này trốn trại, bị truy nã và đã thay tên đổi họ để thành ông trùm, lập các xưởng sản xuất ma túy ở nhiều tỉnh thành và điều hành đường dây cực kỳ tinh vi, bán hàng khắp các tỉnh thành từ Bắc chí Nam.

Nhóm của Phan cũng lập xưởng sản xuất ma túy nhưng quy mô nhỏ hơn, phân phối ma túy đi khắp các nơi.

Do các đối tượng trong 2 đường dây ma túy nói trên ẩn náu tinh vi, ban chuyên án phải đeo bám 6 tháng trời mới nắm bắt hết lý lịch của từng mắt xích quan trọng. Riêng trùm Hiếu di chuyển ở nhiều tỉnh thành, đi toàn siêu xe và nơi nào cũng ở biệt thự hạng sang và đề phòng rất cao.

7 xe ô tô hạng sang, trong đó có 1 ô tô 25 tỷ, bị thu giữ khi khám phá chuyên án:

Hiếu không thanh gia sâu vào việc điều hành các hoạt động của đường dây mà chủ yếu là quản lý thông qua mạng xã hội, điện thoại và hệ thống camera đặt ở các nhà xưởng, các nơi trú ẩn của đàn em. Các xưởng sản xuất ma túy được Hiếu di chuyển đi khắp nơi, cứ sau khi sản xuất 1 mẻ hàng thì lập tức chuyển chỗ và đều được trang bị máy móc hiện đại, dây chuyền tự động.

Công nghệ sản xuất ma túy chưa từng có tại Việt Nam

Thời cơ chín mùi, ban chuyên án quyết định cất lưới. Giai đoạn 1, đêm 17/12/2016 ban chuyên án phục kích bắt giữ Sơn đang điều khiển ô tô mang 100 viên thuốc lắc đi giao tại Q.Bình Thạnh. Khám xét nơi ở của vợ chồng Sơn tại Q.8, công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 570 triệu đồng.

Hôm sau, ban chuyên án đột kích vào xưởng sản xuất ma túy của trùm Phan ở đường số 40, P.Tân Phong, Q.7. Tại đây Phan cùng 2 đàn em sa lưới; tang vật thu giữ là 20.000 viên thuốc lắc, 3,7kg ma túy dạng bột, 35kg ma túy đá, 670 triệu đồng…

Lực lượng được huy động để cất lưới chuyên án

Việc bắt giữ nhánh ma túy nói trên, ban chuyên án cực kỳ bí mật, nên đường dây của trùm Hiếu vẫn không hay biết. Phải gần nửa năm điều tra gian nan, ban chuyên án mới quyết định cất lưới giai đoạn 2.

Chiều 6/4/2017, khi 1 mẻ ma túy vừa ra lò được chuyển về kho tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, Q.7 thì ban chuyên án ập vào. Cùng thời điểm, 1 tổ trinh sát khác bắt giữ Hiếu khi ông trùm vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án khám xét 13 địa điểm, bắt giữ nhiều đàn em của Hiếu.

Tính đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tổng cộng 520 ngàn viên thuốc lắc, 12 kg ma túy dạng bột và ma túy đá chưa thành phẩm, tương đương 1 triệu viên có giá trị hơn 200 tỷ đồng, 7 ô tô hạng sang, hơn 10 tỷ đồng…

Được biết, Hiếu ẩn náu tinh vi, thỉnh thoảng mới đến các nhà xưởng để kiểm tra dây chuyền sản xuất. Sau khi ra lò 1 mẻ ma túy mới, Hiếu cho đàn em di chuyển máy móc đi nơi khác để lập xưởng khác. Chúng thường chọn nơi hẻo lánh, dễ kiểm soát người ra vào, thậm chí kho chứa hóa chất và xưởng sản xuất bố trí cách nhau hàng chục km. Cụ thể từ đầu năm 2016 đến nay, Hiếu cho ra lò 4 mẻ, và di chuyển xưởng sản xuất qua các tỉnh thành như: TP.HCM, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai…Tổng lượng ma túy được sản xuất là hơn 300kg.

Hóa chất dùng để sản xuất thuốc lắc được thu giữ

Trợ giúp đắc lực cho Hiếu là anh họ, Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, quê Hà Nội, tạm trú Q.Phú Nhuận).. Hiếu giao cho 1 người anh họ khác mua hóa chất từ biên giới Trung Quốc chuyển vào Nam bằng xe tải. Sau đó, Nam trực tiếp điều hành, giám sát việc sản xuất. Khi mẻ hàng ra lò, Nam giao cho 1 đàn em chở về các khu biệt thự ở Q.7 để sấy khô rồi giao cho 1 đàn em khác ở Q.1 dập thành viên, đóng 1 kg/bịch.

Tang vật khủng thu giữ

Hàng thành phẩm được chuyển về nơi ở của Hiếu là chung cư Nguyễn Du, Q.1 hoặc nhà người yêu của Hiếu, là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu, SN 1994, ngụ Q.5).

Tại TP.HCM, Hiếu giao nhiệm vụ phân phối hàng cho Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, quê Hà Nội, tạm trú Q.10). Còn tại Hà Nội, Hiếu giao cho 1 người bạn gái khác, là Lê Hương Giang (SN 1988, quê Hà Nội).

Điều hành việc phân phối hàng do người em họ của Hiếu, là Nguyễn Đắc Huy (tự Tin, SN 1988, quê Hà Nội, tạm trú Q.10) đảm nhiệm. Với hàng phải chuyển đi Bắc, Huy bỏ vào valy, loại 50kg/va ly để di chuyển bằng tàu lửa.

Tiền khách hàng thanh toán Huy không được nhận trực tiếp mà phải chuyển vào cho 2 nữ quái để chuyển lại cho ông trùm. Trùm Hiếu còn tinh vi khi chủ yếu sử dụng đàn em toàn là người nhà, các người tình; mỗi người chỉ biết việc ở 1 mức độ giới hạn.

