Tổng thống Duterte khẳng định phiến quân IS chiếm Marawi

Tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố cuộc nổi loạn ở Marawi hoàn toàn do IS thực hiện, chứ không phải do phiến quân Maute.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay cảnh báo các tay súng Hồi giáo cực đoan bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria đang tìm kiếm căn cứ mới, và vụ đánh chiếm ở Marawi đã được lên kế hoạch từ lâu, theo Reuters.

Ông Duterte nói cuộc nổi loạn ở Marawi, trên đảo miền nam Mindanao, không phải là tác phẩm của nhóm phiến quân Maute mà "hoàn toàn do IS". Từ lâu ông đã cảnh báo Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tới Philippines bất cứ lúc nào.

Người đứng đầu Philippines cảnh báo những kẻ nổi loạn ở miền nam nước này thu được nguồn tài chính từ hoạt động buôn bán ma túy và nhóm Maute cũng liên quan.

Ông Duterte đã thực hiện cuộc chiến chống ma túy từ khi lên nắm quyền và cho rằng đây là nguồn cơn của các vấn đề an ninh, tội phạm ở Philippines.

Chiến sự ở Marawi bùng phát từ hôm 23/5, bắt nguồn từ việc Philippines truy bắt lãnh đạo nhóm khủng bố Abu Sayyaf Isnilon Hapilon. Tổng thống Philippines phải rút ngắn chuyến thăm Nga, trở về nước và tuyên bố thiết quân luật ở Marawi. Ít nhất 65 phiến quân Maute, 17 binh sĩ chính phủ Philippines, ba cảnh sát cùng 24 dân thường đã thiệt. Hầu hết người dân Marawi đã phải đi sơ tán, khoảng 2.000 người vẫn còn mắc kẹt.

Văn Việt