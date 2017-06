T.O.P (Big Bang) bị điều tra vì hút cần sa

Ca sĩ đình đám Hàn Quốc bị cáo buộc sử dụng chất cấm tại nhà riêng cùng người bạn gái 20 tuổi.

Kênh Channel A (Hàn Quốc) ngày 1/6 cho hay gần đây T.O.P bị triệu tập vì cáo buộc sử dụng cần sa ba lần vào tháng 10/2016, cùng một bạn gái thân. Công ty quản lý ca sĩ sau đó ra thông cáo báo chí cho biết: "Anh ấy trung thực khai nhận và đang kiểm điểm sâu sắc về việc làm của mình".

T.O.P nhập ngũ từ tháng hai. Đại diện cơ quan nơi T.O.P thực hiện nghĩa vụ quân sự tiết lộ nam ca sĩ được nghỉ từ ngày 31/5 và đã rời trụ sở. Anh sẽ trở lại vào ngày 3/6. Cơ quan này sẽ căn cứ kết quả điều tra của viện kiểm sát để để ra mức phạt với T.O.P.

Nam ca sĩ T.O.P.

T.O.P sinh năm 1987, tên thật là Choi Seung Hyun. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control.

Trước T.O.P, G-Dragon của Big Bang cũng phải tạm lánh làng giải trí do bị cáo buộc sử dụng cần sa. G-Dragon giải thích anh không biết đó là chất cấm vì là quà từ người hâm mộ.

