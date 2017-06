Tổng thống Duterte: Cuộc bạo loạn tại Philippines hoàn toàn do IS khởi xướng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 1/6 cho biết cuộc bạo loạn đang diễn ra tại đảo Mindanao phía nam thực chất không phải là kế hoạch của nhóm phiến quân Maute, mà “hoàn toàn” do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khởi xướng và chuẩn bị từ lâu.

Phiến quân cướp vũ khí, lôi kéo tù nhân đối đầu quân đội Philippines

Tổng thống Duterte tới chia buồn với gia đình một binh lính tử nạn trong cuộc giao tranh với phiến quân ở Marawi hôm 26/5 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines cho biết cuộc bạo loạn tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines thực chất là do IS khởi xướng, chứ không phải là kế hoạch của nhóm phiến quân Maute. Ông Duterte từ lâu đã đưa ra cảnh báo về việc IS sẽ sớm xâm nhập vào Philippines và cuộc bạo loạn tại Marawi đã chứng minh cho nhận định trước đó của ông.

Theo Tổng thống Duterte, các phiến quân Hồi giáo cực đoan bị đánh bật khỏi chiến trường Iraq và Syria đang nỗ lực tìm kiếm một căn cứ mới. Theo đó, cuộc vây hãm thành phố Marawi tại Philippines đã được IS lên kế hoạch từ lâu.

Maute là nhóm phiến quân tại Philippines và từng thề trung thành với IS. Trong hơn một tuần qua, nhóm phiến quân này đã đối đầu với quân đội chính phủ Philippines, chiếm đóng và phóng hỏa nhiều tòa nhà cũng như bắt cóc dân thường tại Marawi. Hiện hỗ trợ nhóm phiến quân này còn có nhóm khủng bố Abu Sayyaf và các tay súng nước ngoài tràn vào Philippines.

Ông Duterte cho biết các phần tử cực đoan ở miền nam Philippines đang lấy tiền từ việc buôn bán ma túy trái phép để duy trì hoạt động và các phiến quân Maute cũng tham gia vào các đường dây ma túy này. Cuộc chiến chống ma túy cũng là một phần trọng tâm trong các chính sách đảm bảo an ninh của Tổng thống Duterte từ sau khi ông lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái.

Cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và các phiến quân Hồi giáo cực đoan bắt đầu nổ ra từ chiều ngày 23/5 và vẫn đang diễn ra quyết liệt. Quân đội chính phủ thông báo đã kiểm soát 90% thành phố Marawi, nơi có phần lớn người dân theo đạo Hồi, nhưng đang dốc toàn lực để đánh bại các phiến quân và chiếm quyền kiểm soát những khu vực còn lại.

Tính đến nay đã có ít nhất 164 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có 120 tay súng phiến quân, 25 binh lính quân đội Philippines và 19 dân thường. Gần 1.000 dân thường đã đi sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm trong khi toàn bộ đảo Mindanao vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật theo lệnh của Tổng thống Duterte.

Thành Đạt