Công an tỉnh điều tra vụ bảo vệ bị tố hiếp dâm nhiều học sinh tiểu học

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ trực tiếp vào cuộc điều tra những tố cáo liên quan tới việc bảo vệ trường tiểu học nhiều lần xâm hại nữ sinh.

Ngày 1/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, do vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã thụ lý hồ sơ để điều tra đối với ông Lang Thanh D. (58 tuổi). Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông D. với các hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”.

Trường tiểu học Nguyễn Huệ, nơi ông D. làm bảo vệ

Trước đó, ông D., bảo vệ Trường tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông bị một số phụ huynh có con em đang học tại trường làm đơn tố cáo về hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Đinh Công Hoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô cho biết, ngày 4/5/2017, một số phụ huynh học sinh có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an xã Ea Pô, Công an huyện Cư Jút và Phòng Giáo dục huyện, tố cáo nhân viên bảo vệ trường là ông Lang Thanh D. đã giở trò đồi bại, có hành vi sàm sỡ, dâm ô với nữ sinh.

Trong đơn tố cáo nêu rõ, ngày 3/5, sau khi được cô giáo chủ nhiệm mời ra trường trao đổi thông tin, chị H.T.M. bàng hoàng phát hiện con gái mình là cháu L. T. H. (học sinh lớp 5 của trường) bị ông D. nhiều lần sàm sỡ. Sau khi gặng hỏi con gái, chị M. biết rằng từ năm lớp 3 đến nay, ông D. nhiều lần đi theo vào nhà vệ sinh nữ để sàm sỡ, làm chuyện đồi bại với con mình. Mỗi khi hành sự xong, ông D. đưa cho cháu H. từ 5.000-20.000 đồng để cháu không được nói với bất kì ai.

Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng của huyện Cư Jút đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Đến ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Jút đã bắt tạm giam ông Lương Thanh D. Chiều 27/5 Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông D. để điều tra về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Được biết ông D. là Đảng viên, đã có vợ và hai con. Ông D. làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ gần 20 năm, được đánh giá là người có đạo đức, quan hệ tốt với mọi người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Phong