Khởi tố đối tượng ngáo đá đâm gục Bí thư thị trấn

Cơ quan CSĐT huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Cố ý gây thương tích" đối với Nguyễn Mạnh Hùng - người dùng dao phóng lợn đâm gục Bí thư thị trấn Kỳ Sơn ngay tại công sở.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó trưởng Công an thị huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan công an đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Hùng (trú khu I, thị trấn Kỳ Sơn) và bắt tạm giam hình sự 3 tháng để điều tra tội "Cố ý gây thương tích" cho ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn Kỳ Sơn.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/5/2017, tại trụ sở UBND thị trấn Kỳ Sơn, bị can Nguyễn Mạnh Hùng đã dùng dao phóng lợn đâm gục ông Nguyễn Quốc Khuyên. Nguyên nhân ban đầu được Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn xác định, sáng cùng ngày, Công an thị trấn phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng có dấu hiệu sử dụng ma túy ở ngoài đường, khu vực thị trấn.

Ngay sau đó, công an đã đưa đối tượng về trụ sở để răn đe giáo dục, đồng thời mời công an huyện đến kiểm tra. Trong lúc chờ công an huyện xuống, Hùng xin về nhà rửa mặt và uống thuốc. Khoảng 15 phút sau, đối tượng quay lại trụ sở, đi qua 3 người ở cổng rồi bất ngờ tiến đến chỗ ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn đang đứng ở sảnh trụ sở.

Hùng nhanh chóng dùng dao bầu có mũi nhọn (thường dùng phóng lợn) đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông Khuyên. Đối tượng bị khống chế ngay tại chỗ. Còn ông Khuyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Qua giám định pháp y, ông Khuyên bị tổn hại 12% sức khỏe.

Trụ sở UBND thị trấn Kỳ Sơn nơi Hùng đâm gục ông Khuyên - Bí thư thị trấn

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để đưa đối tượng Hùng ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Đàm Quang - Thái Bá