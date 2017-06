Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch UB Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ

Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn UB Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng Nghị sĩ John McCain dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh đoàn UB Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hai nước và hai QH, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Đánh giá cao và ghi nhận sự ủng hộ tích cực của các Nghị sĩ Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ hai nước, Chủ tịch QH cảm ơn những nỗ lực của Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt là cá nhân Thượng Nghị sĩ John McCain- một người bạn lâu năm của Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch UB Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ John McCain

Khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ theo hướng thực chất và hiệu quả, Chủ tịch QH đánh giá cao việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Trong đó, hai bên đã thống nhất việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chủ tịch QH cũng tin tưởng chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Vui mừng nhận thấy trong hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ đã từng bước phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Chủ tịch QH cho rằng, thương mại 2 nước đã tăng mạnh mẽ, từ khoảng 300 triệu USD vào năm 1995 lên trên 53 tỉ USD vào năm 2016. Hiện cũng có hơn 22 nghìn sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu, học tập ở Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác toàn diện thiết lập tháng 7/2013 thể hiện bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước. Về hợp tác quốc phòng- an ninh, hai bên cũng có những tiến triển mới, thực chất trong thời gian qua.

Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa hai QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn QH Hoa Kỳ đã có những nỗ lực khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại như vấn đề tìm người, hài cốt mất tích trong chiến tranh, rà phá bom mìn, giải quyết vấn đề về chất độc da cam/dioxin....Chủ tịch QH cũng mong muốn QH và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn tất việc tẩy chất độc sân bay Đà Nẵng và triển khai tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.

Ảnh TTXVN

Đề nghị QH Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ thông qua những nghị quyết thúc đẩy quan hệ kinh tế- thương mại song phương; tiếp tục ủng hộ việc bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp, vốn tạo ra rào cản kỹ thuật quá mức cho sản phẩm này. Chủ tịch QH cũng đề nghị QH hai nước tăng cường trao đổi, đối thoại, trong đó có hoạt động của nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm giúp các Nghị sĩ hai nước hiểu biết và tin cậy lẫn nhau hơn.

Bày tỏ vui mừng quay trở lại thăm, làm việc tại Việt Nam, Thượng Nghị sĩ John McCain đánh giá cao những sự thay đổi tích cực và tốc độ phát triển, tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua. Nhất trí đánh giá cao quan hệ tích cực giữa hai nước. Thượng Nghị sĩ John McCain cho rằng, hai bên đã hợp tác, phối hợp tốt trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...; các chương trình hợp tác giáo dục- đào tạo, điển hình như việc cấp học bổng Fulbright cũng được hai bên triển khai rất có hiệu quả.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Thượng Nghị sĩ John McCain cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế.

