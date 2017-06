Liên tiếp 2 gia đình bị ném chất bẩn thối trong đêm

Liên tiếp 2 gia đình bị ném chất bẩn vào nhà trong đêm, Công an Hải Dương đang thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ sự việc.

Lợi dụng lúc đêm tối, đối tượng lạ mặt đã ném chất thải vào hai gia đình ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sự việc khiến dư luận luận địa phương vô cùng bức xúc.

Cụ thể, rạng sáng 29/5, tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra vụ việc, đối tượng lạ mặt ném chất bẩn (gồm dầu luyn và phân động vật) vào gia đình bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969, trú tại đội 3, thôn Bắc) và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976, trú tại đội 6, thôn Bắc, cùng xã Cổ Dũng).

Gia đình quét dọn chất bẩn bị ném vào nhà.

Theo thông tin từ gia đình bà Châu, 5h sáng 29/5, khi gia đình thức dậy, mở cửa ra ngoài thì mùi hôi thối sộc vào mũi; cửa nhà thì bê bết dầu luyn trộn lẫn phân động vật bị ai đó ném vào.

Gia đình anh Thìn ở cách nhà bà Châu 300m cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Anh Thìn kể, vào khoảng 1h20 rạng sáng cùng ngày, khi đó cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lạ ngoài cửa. Do nhà cạnh QL5 nên nghĩ xe chạy qua nên anh không để ý.

Tuy nhiên, vào khoảng 3h sáng, anh thấy mùi hôi thối nồng nặc và khi dậy mở cửa thì phát hiện sự việc trên.

Đêm đó, gia đình anh Thìn phải thức trắng đêm lau chùi dọn dẹp để còn mở cửa hàng kinh doanh vào sáng hôm sau.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Châu, anh Thìn đã ngay lập tức thông báo cho Công an xã Cổ Dũng. Sau đó công an xã và Công an huyện Kim Thành đã về tìm hiểu sự việc, lấy lời khai và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Quỳnh Hương