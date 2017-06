'Nhà sản xuất' rao bán giấy khám sức khỏe giả trên Facebook

Bỏ ra 7.000 đồng "sản xuất" giấy khám sức khỏe giả, Văn bán thu lời gấp hơn 20 lần, sẵn sàng giao hàng tận nơi.

Ngày 31/5, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã khởi tố bị can, tạm giam Phan Quốc Văn (22 tuổi) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 25/5, Văn bị bắt tại khu vực cổng trường Đại học Hải Phòng khi đang bán 2 giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Kiến An cho một người dân.

Văn khai thấy nhiều người cần giấy khám sức khỏe để hoàn tất hồ sơ đi làm công nhân nên vào mạng tìm mẫu, thuê khắc các con dấu chức danh giả mạo. Riêng con dấu tròn của Bệnh viện Kiến An, anh ta chụp bằng điện thoại di động, chỉnh sửa trên máy tính...

Văn tính chi phí làm giấy khám sức khỏe giả hết 7.000 đồng, song mang về siêu lợi nhuận khi bán với giá gấp hơn 20 lần.

Văn lập tài khoản trên Facebook để tiếp thị bán hàng, sẵn sàng giao tận nơi trong phạm vi bán kính 10km. Theo lời khai, Văn mới bán được 80 tờ.

Giang Chinh