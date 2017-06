Fan One Piece "sồn sồn" cày view cho clip “Quăng tao cái boong” phiên bản Râu Trắng

Chỉ sau vài tháng ra mắt, ca khúc với giai điệu vui tươi, trẻ trung “Quăng tao cái boong” đã nhanh chóng đạt tới hơn 40 triệu lượt xem. Độ “hot” của tác phẩm này còn chưa giảm thì đã có rất nhiều “cao thủ ẩn dật” chế lại theo phong cách mới hài hước, nhắng nhít hơn nữa. Điển hình trong số đó chính là “Quăng tao cái boong” phiên bản Râu Trắng vừa ra mắt tối qua 31/05.

Xem trên Youtube tại ĐÂY.

Được biết, bản cover độc nhất vô nhị này đến từ những bạn trẻ trong cộng đồng game thủ Hải Tặc Bóng Đêm. Đoạn clip tổng hợp lại những phân cảnh trong đại chiến Marineford của “Người đàn ông mạnh nhất thế giới” – Râu Trắng. Thứ khiến fan One Piece ấn tượng chính là phần lời của bài hát được viết lại, diễn tả sự quyết tâm bảo vệ “gia đình” của Bố Già.

Đây không phải lần đầu cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm sáng tác ra những sản phẩm đặc sắc đến thế. Không chỉ là nơi để các game thủ hội họp, thảo luận về tựa game, Hải Tặc Bóng Đêm đã trở thành một sân chơi không thể bỏ lỡ cho các bạn trẻ yêu thích One Piece. Trước đó, đã có khá nhiều những tác phẩm “chế” khác về câu chuyện của Luffy và đồng đội. Gần đây, câu chuyện dị bản về sự hồi sinh của Bố Già do admin Hải Tặc Bóng Đêm sáng tác đã nhận được phản hồi rất tích cực từ độc giả và được chia sẻ “chóng mặt” trên các trang mạng xã hội (độc giả có thể tìm hiểu tại ĐÂY).

Đây là một sản phẩm của cộng đồng game thủ Hải Tặc Bóng Đêm – sân chơi dành cho fan One Piece

“Quăng tao cái boong” phiên bản Râu Trắng chỉ mới ra mắt được chưa đầy 12 giờ nhưng lượng người xem đã lên tới hàng chục nghìn lượt click. Đây là một con số khá ấn tượng của một sản phẩm “chế”. Thế mới biết khi fan One Piece đã rủ nhau “cày view” thì chẳng có giới hạn nào là không thể vượt qua.

Có thể bạn chưa biết, Hải Tặc Bóng Đêm là tựa game One Piece "dị bản" đầu tiên do 100% người Việt (EWings Studio) tham gia phát triển. Không giống với bất kì tựa game One Piece nào khác trên thị trường, Hải Tặc Bóng Đêm đem đến cái nhìn mới lạ và độc đáo hơn cả về Luffy Mũ Rơm và đồng đội. Giữa một “rừng” các game mobile khác, Hải Tặc Bóng Đêm vẫn tự hào khi sở hữu một cộng đồng và lượng người chơi đông đảo. Đây xứng đáng là sân chơi mà bất kỳ fan manga nào cũng không thể bỏ lỡ.

Fanpage: https://www.facebook.com/haitacbongdem.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/haitacbongdem.vn/