Khám xe khách phát hiện số lượng lớn động vật quý hiếm

Kiểm tra chiếc xe khách mang biển số Lào, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện các cá thể tê tê và rùa quý hiếm được giấu kỹ trong xe. Số động vật quý hiếm này đang trên đường đưa từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 1/6, Thượng tá Trần Phúc Thịnh – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án mang bí số 515D, bắt giữ các đối tượng vận chuyển gỗ và động vật hoang dã quý hiếm.

Những cá thể rùa quý hiếm được phát hiện trên chiếc xe khách.

Theo đó, thời gian gần đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) – Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin, trên các chuyến xe khách từ Lào về Nghệ An có một số đối tượng thường mang theo động vật và lâm sản quý hiếm. Lãnh đạo Phòng PC49 đã họp bàn và quyết định xác lập chuyên án mang bí số 515D để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình lần theo dấu vết đối tượng mua bán động vật quý hiếm, các trinh sát đã phải cải trang thành hành khách đi xe khách qua Lào rồi từ Lào về Nghệ An không ít lần. Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng mua bán động vật, gỗ quý trái phép.

Thủ đoạn của các đối tượng này là đóng gói các lô hàng thành từng thùng rồi giấu vào các góc trên xe khách, nhằm vào thời điểm đêm khuya để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Những ngày cuối tháng 5/2017, các trinh sát nắm được nguồn tin, sắp có một lô hàng gồm động vật quý hiếm và gỗ quý sẽ theo xe khách từ Lào về Nghệ An.

Khuya ngày 27/5/2017, chiếc xe khách mang biển số UN – 0324 xuất phát từ Lào về Việt Nam, trên xe này có một số đối tượng vận chuyển theo động vật và gỗ quý hiếm. Đến khoảng 15h ngày 28/5, Ban chuyên án chỉ đạo các chiến sĩ Đội 3 – Phòng PC49 phối hợp với Đội CSGT Công an TP Vinh ra hiệu dừng xe khách mang biển số UN – 0324 khi chiếc xe này vừa qua Trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện phía trước cabin xe khách có chứa một bao tải, bên trong có một cá thể tê tê đang còn sống, trọng lượng 3,7 kg. Chủ nhân của cá thể tê tê là bà Nguyễn Thị Tư (SN 1958, trú tại khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu). Theo khai báo của bà Tư, cá thể tê tê này được mua từ Lào, rồi giấu trên xe khách mang về Việt Nam tiêu thụ, kiếm lời.

Phía dưới gầm xe, các trinh sát còn phát hiện một bao tải có chứa 11 cá thể rùa đang còn sống, tổng trọng lượng 8,9kg. Chủ lô hàng này được xác định là anh Trần Văn Toản (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn). Số rùa trên cũng được anh Toản mua từ Lào mang về Việt Nam để tiêu thụ. Ngoài ra, trên xe khách còn có 160 kg gỗ mun rừng do lái xe Trần Văn Thắng (SN 1973, trú tại phường Lê Lợi, Tp Vinh) mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trong lô hàng 11 con rùa bị bắt giữ có hai cá thể thuộc giống “Rùa trán vàng miền bắc” và cá thể Tê tê thuộc động vật nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ.

Hiện, Phòng PC49 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) - Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Tú