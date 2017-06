Lãi đậm nhờ giá bán, Petrolimex ra “chiêu” giảm giá

Việc giảm giá bán chỉ được Petrolimex áp dụng với mặt hàng dầu diesel vào các ngày 3, 10, 17, 24 tháng 6/2017 và 1,8 ,15 tháng 7/2017. Trước đó, trong quý I, mặc dù sản lượng bán thấp hơn cùng kỳ song Petrolimex vẫn tăng 30% doanh thu nhờ giá dầu thô bình quân tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá bán lẻ dầu diesel của Petrolimex giảm 300 đồng/lít trong một số ngày nhất định vào tháng 6 và tháng 7.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã chứng khoán PLX) vừa công bố quyết định giá bán xăng dầu tại hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp này trên toàn quốc.

Theo đó, Petrolimex áp dụng mức giảm giá bán lẻ diesel là 300 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT – 300 đồng/lít) so với giá bán lẻ hiện hành niêm yết tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên phạm vi toàn quốc.

Quy định này áp dụng đối với tất cả khách hàng khi mua diesel vào các ngày thứ 7 của tháng 6 và 15 ngày đầu tháng 7 năm 2017. Cụ thể là vào các ngày 3, 10, 17, 24 tháng 6/2017 và 1,8 ,15 tháng 7/2017.

Báo cáo hợp nhất quý I/2017 của Petrolimex cho thấy, sản lượng xuất bán hợp nhất trong kỳ của tập đoàn này đạt trên 2,73 triệu m3/tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, chỉ bằng 95,2% tương đương 2,87 triệu m3/tấn. Trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các công ty trong nước là 1,98 triệu m3/tấn, bằng 94,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tổng doanh thu thuần hợp nhất vẫn ở mức 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý I là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu đóng góp 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Hiện tại trên thị trường xăng dầu, theo quyết định của liên bộ Tài chính - Công Thương, từ 15 giờ chiều 20/5, giá xăng RON 92 được bán với giá tối đa 17.063 đồng/lít, xăng E5 tối đa 16.871 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 10 kỳ điều chỉnh, trong đó 2 lần tăng giá vào đợt điều chỉnh ngày 18/2, ngày 20/4; 4 lần giảm giá và 3 lần giữ nguyên.

Còn trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PLX hiện đạt mức 61.300 đồng/lít, tăng gần 31% so với tháng trước và tăng hơn 25% so với thời điểm mới niêm yết hồi tháng 4.

Bích Diệp