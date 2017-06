Giải hạng Nhất lên sóng, sân “phủi” hay nhất HN thêm quy mô

Lễ ra mắt giải bóng đá phong trào Hạng Nhất- Cup Bia Saigon Special 2017 vừa được công ty Vietfootball tổ chức tại Hà Nội.

Theo đó, trong mùa giải thứ 2, giải hạng Nhất diễn ra từ 4-6 đến 20-8 để chọn ra 2 đội bóng tốt nhất dự giải Ngoại hạng-Cup Bia Saigon Special 2015 (HPL5). Có 12 đội tranh tài theo thể thức league ở giải hạng Nhất, trong đó có 2 đội vừa thắng trong loạt trận play-off để giành quyền chơi tại giải hạng Nhất là Tuấn Sơn (Hà Giang) và Tùng Ân Hoa Lư.

Sân "phủi" Hà Nội thêm quy mô khi giải hạng Nhất mùa 2 lên sóng

Ở mùa giải này, ngoài 2 vé thăng hạng, đá Ngoại hạng “phủi” vào cuối năm 2017, 2 đội xếp cuối bảng sẽ rớt hạng. Phía nhà tổ chức cho biết, có thể từ mùa bóng 2018, hệ thống giải “phủi” chuyên nghiệp và hay nhất Hà Nội có thêm giải hạng Nhì để mở rộng quy mô phát triển.

Nhờ thương hiệu “phủi” hay nhất Hà Nội đã được khẳng định, hệ thống giải đấu đặc biệt cho dân “phủi” Hà Nội tiếp tục được nhãn hiệu bia Saigon Special tài trợ chính. Ngoài ra còn có một loạt tài trợ phụ, trong đó có những thương hiệu quốc tế như Mizuno, Grand Sport…

Mùa giải hạng Nhất “phủi” Hà Nội lăn bóng từ 4-6 trên sân Trung tâm TDTT Công An Nhân Dân. Phía nhà tổ chức đã đầu tư, cải tạo lại điều kiện thi đấu, đặc biệt là bỏ ra số tiền rất lớn để lo công tác an ninh, an toàn được đảm bảo một cách chặt chẽ nhất.

