Clip diễn biến nhóm thanh niên chém chết bé trai 14 tuổi ở Sài Gòn

Camera an ninh tại hiện trường ghi lại diễn biến nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi, sát hại bé trai 14 tuổi một cách dã man.

Liên quan đến vụ “bé trai bị đâm chết vì can cãi nhau trên phố Sài Gòn”, diễn biến mới nhất Công an Q.5 và phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã xác định được nghi can gây án là 1 nhóm thanh niên và đang khẩn trương truy bắt. Đáng nói diễn biến vụ án mạng gây xôn xao này đã được camera an ninh tại hiện trường ghi nhận.

Nạn nhân tử vong được xác định là bé trai Lâm Kim H (SN 2003, ngụ chung cư Đỗ Văn Sửu, P.10, Q.5). 2 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là ông Lâm Q (SN 1973, cha ruột của H) và ông Kha Bỉnh L (SN 1975, cùng ngụ Q.5).

Bước đầu công an làm rõ, 22h15 đêm 30/5 ông Q, ông L cùng 1 số người hàng xóm khác ngồi nhậu tại khu vực dưới chung cư Đỗ Văn Sửu, ngay chân cầu Chà Và. Lúc này nhóm của ông Q thấy 1 cô gái chạy đến cầu cứu vì có người làm khó.

Theo nhiều người dân, cô gái này hành nghề mại dâm tại khu vực cầu Chà Và. Khả năng cô gái có tranh chấp với 1 vị khách làng chơi và bị ông này truy đuổi.

Nhóm ông Q đã can thiệp, bênh vực cô gái nên xảy ra cự cãi lớn tiếng với người đàn ông. Người này hậm hực bỏ đi và có dọa “cứ chờ đấy”.

Chưa đầy 10 phút sau, 1 nhóm thanh niên chạy trên 3 xe gắn máy từ phía Q.8 sang, mang theo hung khí tự chế, xông vào truy sát những người đang nhậu. Ông Q và những người bạn nhậu bỏ chạy tán loạn.

Đúng lúc này, em H từ trên chung cư đi xuống kêu cha về ngủ, nhóm thanh niên thấy vậy cũng lao vào đâm chém làm em gục ngay tại cầu thang chung cư.

Đáng nói camera an ninh tại hiện trường đã khi nhận kẻ xuống tay với em H rất tàn độc..

Sau khi gây án, nhóm đối tượng còn vung hung khí chỉ trỏ nhằm đe nẹt, dọa những người xung quanh rồi chúng rút đi trên nhiều xe gắn máy.

Khi vào cuộc điều tra, công an đã triệu tập cô gái mại dâm để lấy lời khai. Cô gái này khai nhận, người đàn ông xảy ra tranh chấp là khách làng chơi đã hỏi mua dâm với cô tại gầm cầu Chà Và. Cô gái không đồng ý, bỏ đi thì người này chửi bới, đuổi theo và gây ra vụ việc nói trên.

Linh An - clip: Văn Châu