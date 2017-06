2 bé gái 7 tuổi bị xâm hại trong cùng một ngày tại xã

Ngày 1/6, nguồn tin từ UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an địa phương đang điều tra làm rõ 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày xảy ra tại xã Đất Mũi.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng ngày 22/5, em L.T.P.N. (SN 2010, ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi) đang ngủ tại nhà của bà T.T.N. (bà ngoại của N.) thì có một đối tượng lạ mặt vào bồng cháu N. đến một trường học gần đó để quan hệ tình dục. Trong lúc bị xâm hại, cháu N. la lên thì đối tượng lạ mặt bỏ đi. Sau đó, cháu N. đi về nhà.

Đến sáng cùng ngày, cháu N. kể lại vụ việc với bà ngoại của mình. Ngay sau đó, bà N. đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an địa phương điều tra, xác minh làm rõ nghi phạm.

Đất Mũi (Cà Mau), nơi công an đang điều tra 2 vụ xâm hại trẻ em.

Trong một vụ việc khác, khoảng 8h ngày 22/5, Nguyễn Vũ Linh (SN 1989, ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi) đến nhậu tại phòng trọ của chị K.C. (ngụ cùng địa phương với Linh) cùng với một số người khác. Đến khoảng 10h thì chị C. đi bán bắp, còn Linh nhậu tiếp với những người còn lại.

Một lúc sau, khi cuộc nhậu tàn, những người nhậu cùng với Linh đi về, còn Linh ở lại dọn dẹp. Trong lúc này, Linh vào phòng ngủ của chị C. và có hành vi dâm ô với cháu N.K.M. (SN 2010, con gái chị C.). Sau khi xâm hại cháu C., Linh bỏ đi đánh bi da.

Khi chị C. đi bán bắp trở về nhà, cháu M. mới kể lại toàn bộ vụ việc trên. Ngay sau đó, chị C. đến công an tố cáo hành vi của Linh.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Vũ Linh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải – Tuấn Thanh