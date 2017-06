Thường xuyên mặc trang phục công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (23 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trần Anh Hào

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2016, Hào đến cơ sở cho thuê xe ô tô và xe máy do anh Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang làm giám đốc, tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều) để thuê xe máy làm phương tiện đi lại trong thời gian ngắn. Quá trình thuê, Hào thực hiện đúng hẹn, trả tiền thuê xe đầy đủ.

Tiếp đó một vài lần Hào đến thuê thực hiện đúng hợp đồng, trả tiền sòng phẳng. Đến ngày 8/5/2017 Hào tiếp tục đến thuê xe máy Exciter 150. Hào làm hợp đồng thuê trong 10 ngày với số tiền là 3 triệu đồng.

Sau 10 ngày, đến hạn trả xe nhưng không thấy Hào đâu. Lúc này, anh Duy kiểm tra giấy tờ phát hiện Hào sử dụng giấy CMND của người khác mang tên Mai Văn Trường (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để thuê xe. Nghi gặp đối tượng lừa đảo, anh Duy vội vã đến cơ quan Công an trình báo. Theo lời anh Duy, tất cả những lần Hào đến công ty anh Duy thuê xe thì đều mặc trang phục CAND nhưng có mặc thêm áo khoác bên ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã vào cuộc điều tra và triệu tập Nguyễn Trần Anh Hào làm việc. Qua đấu tranh, Hào thừa nhận hành vi phạm tội, sử dụng giấy chứng minh của người khác thuê xe để chiếm đoạt.

Đối tượng Hào trong sắc phục của ngành công an để lừa đảo nhiều người

Quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm tại Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu giữ bộ trang phục CAND, bản tên Nguyễn Trần Anh Hào với số hiệu 055- 639, giầy, tất, dây thắt lưng CAND. Hào khai nhận tất cả bộ trang phục này đều được mua từ TP Hồ Chí Minh, với mục đích lừa đảo.

Quá trình xác minh, Hào từng có tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều thông báo, ai là bị hại của đối tượng Hào thực hiện với những hành vi, thủ đoạn nêu trên xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, địa chỉ : số 188/1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Bảo, số điện thoại: 0907.666.476 để nắm thêm chi tiết.

Hoàng Tùng