Cùng SeABank bay cao những ước mơ tri thức

Ý thức được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong đó, việc tài trợ - từ thiện cho hoạt động giáo dục là công tác được SeABank đặc biệt chú trọng.

Trong 23 năm xây dựng và phát triển, SeABank luôn là ngân hàng tiên phong trong việc thực hiện các hoạt động xã hội. Bên cạnh những hỗ trợ khẩn cấp cho những hoàn cảnh khó khăn hay ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, SeABank luôn tích cực tham gia tổ chức những chương trình từ thiện dài hơi với mục tiêu hỗ trợ lâu dài cho cộng đồng.

Theo đại diện SeABank, hiện nay có rất nhiều cách để hỗ trợ cộng đồng nhưng ưu tiên cao nhất của SeABank dành cho lĩnh vực giáo dục. Bởi lẽ, giáo dục chính là chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc, một xã hội văn minh và giàu mạnh. Những cuộc đời, số phận khó khăn hoàn toàn có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu các em nhỏ có điều kiện học hành đầy đủ.

Đại diện SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học tại Đà Nẵng

Chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ khó khăn, từ năm 2012 đến nay, SeABank đã đồng hành là nhà tài trợ và đồng tổ chức của Giải golf từ thiện “Swing for the kids” do Báo Đầu tư tổ chức nhằm gây quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”. Đây là hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn, với mục đích cao cả là gây quỹ hỗ trợ các học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Qua mỗi mùa giải, Swing for the kids đã quyên góp được hơn 13 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh sinh viên, tiếp sức để các em vươn lên khắc phục hoàn cảnh, tiếp tục học tập. Không chỉ dừng lại ở việc đồng tổ chức giải để quyên góp cho Quỹ, SeABank đã cũng trực tiếp đóng góp tổng số tiền gần 500 triệu đồng cho Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” để trao tặng học bổng cho các em học sinh và cam kết sẽ đồng hành trọn đời cùng giải golf từ thiện ý nghĩa này.

Bên cạnh đó, lan tỏa những yêu thương từ triết lý kinh doanh vì con người, SeABank đã phối hợp tham gia cùng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ - Văn phòng Chính phủ, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam lên thăm và trao hơn 400 suất quà gồm TV, chăn màn, giường tầng, sách vở, sữa… cho các em học sinh tại Trường PTCS xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. SeABank cũng là đơn vị tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới, Bắc Kạn) đạt chuẩn quốc gia, ủng hộ quỹ học bổng Ngành Ngân hàng, ủng hộ các em học sinh trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Hố Quáng Phìn, xá Hố Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang, ủng hộ quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin…

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch HĐQT SeABank trao học bổng cho các em học sinh nghèo xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Đặc biệt, từ năm 2015, với mong muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm đến trường, phát triển tài năng trở thành người có ích cho xã hội, SeABank đã thành lập quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” trên cơ sở nguồn ngân sách từ quỹ phúc lợi của Ngân hàng, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, CBNV để trao tặng các suất học bổng, hỗ trợ khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học, các tài năng trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đây cũng là tình cảm, sự quan tâm của SeABank đến sự nghiệp giáo dục trồng người, chăm sóc nguồn nhân lực tương lai của đất nước, tạo động lực đưa phong trào thi đua học tập ngày càng phát triển. Hiện tại, quỹ đã tài trợ học bổng khuyến học cho 27 em học sinh nghèo tại tỉnh thành trên cả nước với số tiền hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng/học sinh cho đến khi học hết lớp 12.

Cầm trên tay học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank, em Hồ Thị Hạ Uyên – học sinh trường THCS Đặng Dung (thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) xúc động chia sẻ: “Em nghĩ chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp gia đình thoát nghèo và cha mẹ đỡ vất vả hơn nên em luôn cố gắng học tập thật tốt. Ngày hôm nay, nhận được học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank em rất vui vì nó sẽ giúp ích em rất nhiều trong năm học cuối cấp sắp tới”.

Minh chứng rõ ràng cho tấm lòng thiện nguyện và cam kết gắn bó của Ban lãnh đạo Ngân hàng với công tác an sinh xã hội là việc bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT SeABank và Tập đoàn BRG dù vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh vẫn dành thời gian đi hàng trăm cây số cùng với Ban quản lý Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” đến Ân Nghĩa - xã miền nùi nghèo của huyện Lạc Sơn, Hòa Bình để thăm, động viên và trao học bổng cho 80 em học sinh nghèo vượt khó và quà Tết cho 5 thầy cô giáo viên dạy giỏi vào đầu năm 2015.

Trong khuôn khổ của chương trình “Cặp lá yêu thương”, bà Nguyễn Thị Nga cùng tập thể CBNV Tập đoàn BRG và SeABank đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao học bổng hỗ trợ 55 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện nghèo của Lào Cai trong thời gian 3 năm với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Số tiền ủng hộ sẽ được chương trình Cặp lá yêu thương chuyển đều đặn hàng tháng trong thời gian 3 năm (2016 – 2018) để hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các em học sinh. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Triết lý kinh doanh của SeABank bắt đầu từ việc mỗi CBNV trước hết là một công dân tốt. Những hành động tuy nhỏ như trên nhưng một khi được nhân rộng sẽ mang lại những giá trị to lớn. Thông qua hoạt động xã hội hướng tới giáo dục ý nghĩa này, SeABank mong muốn tiếp tục góp phần tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập.

Ai đó từng nói “việc gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”, những gì mà những công dân SeABankers làm hôm nay xuất phát từ trái tim biết yêu thương đồng loại, biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh mang lại sức lan tỏa hơn vạn lời nói. An sinh xã hội - đó không còn là khẩu hiệu khô cứng trên những tấm áp phích, đó là điều mà SeABank đã, đang và sẽ làm được vì sự phát triển bền vững.