Kẻ thành lập cơ quan tuyên truyền IS có thể đã bị tiêu diệt

Rayan Mashaal, kẻ lập ra cơ quan tuyên truyền Amaq của IS, được cho là đã chết trong một vụ không kích của máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Phiến quân IS ở Syria. Ảnh: Reuters.

Các nhà hoạt động đối lập tại Syria ngày 31/5 cho biết Rayan Mashaal, kẻ sáng lập cơ quan tuyên truyền Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã bị chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt trong cuộc không kích hôm 28/5 ở miền đông Syria, Telegraph đưa tin.

Mashaal cùng con gái được cho là đã chết sau vụ không kích nhằm vào thị trấn al-Mayadeen do IS chiếm đóng. Liên quân do Mỹ đứng đầu và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Mashaal, 31 tuổi, gia nhập IS và thành lập cơ quan truyền thông Amaq năm 2014. Amaq chính là nơi IS đăng tải các tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới.

Mashaal được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại thị trấn al-Mayadeen. Đồ họa: BBC

Nguyễn Hoàng