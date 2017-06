Dự báo thời tiết 1/6: Miền Bắc nóng gay gắt 5 ngày nữa

5 ngày tới, dọc khắp miền Bắc và miền Trung sẽ có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi trên 40 độ.

Trưa qua, hàng loạt tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng 35-36 độ. Cụ thể, Hoài Đức (Hà Nội), Nho Quan (Ninh Bình), Như Xuân (Thanh Hoá) đạt 35 độ, các địa phương Kim Bôi (Hoà Bình), Tương Dương (Nghệ An), TP.Quảng Ngãi... lên mức 36 độ.

Trong hôm nay, nắng nóng diễn tiến gay gắt hơn khi vùng thấp nóng mở rộng dần.

Nắng nóng tiếp diễn ở miền Bắc và miền Trung đến tận thứ 3 tuần sau

Các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 33-36 độ, riêng Sơn La – Hoà Bình 36-38 độ. Tuy nhiên về đêm, khu vực này khá mát mẻ, nhiệt độ hạ nhanh về mức 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng 34-37 độ C, trong thành phố, nhiệt độ sẽ cao hơn do hiệu ứng đô thị. Ban đêm Hà Nội giảm về mức 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế cũng trên đà tăng nhiệt, cao nhất hôm nay đạt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ mai, nắng nóng tăng chậm đều từ khắp miền Bắc vào đến miền Trung với mức tăng 1-2 độ/ngày. Diện nắng nóng trong ngày mai cũng mở rộng đến Phú Yên.

Hà Nội ngày mai được dự báo nóng 37-38 độ, các tình miền Trung phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 29-31 độ, ban đêm se lạnh 21-23 độ. Riêng Đà Lạt ban đêm xuống 18-19 độ, ngày mát 25-26 độ.

TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ngày nắng nóng 32-35 độ C, đêm lui về mức 25-27 độ C.

M.Anh