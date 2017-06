Quân đội Philippines siết vòng vây, phiến quân bắt con tin lên tiếng

Một linh mục Công giáo Roma bị phiến quân trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc vừa xuất hiện trong một video cầu xin Tổng thống Rodrigo Duterte dừng chiến dịch quân sự vốn đã kéo dài một tuần qua ở miền nam Philippines.

Hãng tin New York Times cho biết, đoạn băng được đưa lên mạng xã hội và quân đội Philippines đang tiến hành phân tích tài liệu này.

Quân đội Philippines siết chặt vòng vây quanh phiến quân. (Ảnh: Gulf-Times)

Phiến quân Maute bắt cóc Linh mục Teresito Suganob và một số giáo dân từ tuần trước sau khi chúng tấn công và chiếm thành phố Marawi, cực nam Philippines. Nhóm con tin đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ để được an toàn tính mạng.

Trong video không có chi tiết về thời gian hoặc địa điểm ghi hình nhưng cảnh nền cho thấy một vùng bị chiến tranh tàn phá, với nhiều tiếng súng đạn vọng vào.

Trong thông điệp ghi hình, linh mục Suganob nói ông nằm trong nhóm 20 người bị bắt cóc, trong đó có phụ nữ và trẻ nhỏ.

"Ngài Tổng thống, chúng tôi đang ở giữa cuộc chiến này" – ông Suganob cầu cứu giữa tiếng đạn rền réo. "Chúng tôi xin ngài giúp đỡ, đáp ứng những gì họ đang yêu cầu. Hãy rút quân khỏi Lanao del Sur và thành phố Marawi, dừng các các cuộc không kích và dừng hỏa pháo".

Ông nói thêm rằng các con tin "muốn sống thêm một ngày nữa, một tháng nữa, một năm nữa, hai năm nữa".

Biệt kích Philippines cứu dân kẹt giữa bom đạn ở Marawi. (Ảnh: Rappler)

Đứng trước khung cảnh những căn nhà đổ nát và bốc cháy, ông nói những kẻ bắt cóc "không xin gì... và họ sẵn sàng chết vì khu vực này".

Tướng Restituto Padilla, phát ngôn viên của quân đội Philippines, nói rằng các chuyên gia đã xem video và đang phân tích tính xác thực.

Chiến sự nổ ra ở Marawi đầu tuần trước, khi quân đội và cảnh sát Philippines tiến vào thành phố để bắt Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, nhưng bất thành. Họ gặp phải sự kháng cự ác liệt của các thành viên từ cả Abu Sayyaf lẫn Maute, một nhóm trung thành với IS.

Quân đội chính phủ hiện đang siết chặt vòng vây để cô lập quân phiến loạn, với lính bộ binh gõ cửa từng nhà để truy lùng còn trực thăng tiêm kích từ trên cao nã tên lửa vào các vị trí phiến quân.

Sau một tuần giao chiến, Marawi – thành phố có 200.000 dân nằm trên đảo Mindanao – đã gần như trở thành một thị trấn ma. Phần lớn dân chúng đã bỏ nhà đi lánh nạn và khoảng 2000 người vẫn đang kẹt giữa bom đạn.

Trong khi chính phủ tiếp tục chiến dịch không kích và triển khai bộ binh thì các tay súng bắn tỉa Maute chốt giữ ở nhiều lợi điểm để chống trả.

Theo mô tả của New York Times, trên một đoạn đường gần trường Đại học Marawi có rất nhiều cửa hiệu bỏ hoang và nơi đây là điển hình của một thành phố hỗn loạn. Chuối và dưa hấu thối rữa ở các quầy hàng còn trên tường nhà đầy hình graffiti có nội dung "Tôi yêu IS" hoặc "Chào mừng IS"... trên nền vẽ đầu lâu. Một xe tải cháy dở nằm trơ giữa đường, và nhiều tòa nhà chi chít vết đạn hoặc đen thui vì lửa.

Đặc công cảnh sát và binh lính Philippines đã giành lại được gần như toàn bộ thành phố. Các nhà chức trách cho biết mọi thứ ở Marawi sẽ sớm trở lại bình thường.

Tổng thống Duterte đã ban bố thiết quân luật trên toàn vùng Mindanao. Trong thời gian này, các nhà chức trách có thể bắt bất kỳ người nào mà không cần trát tòa.

