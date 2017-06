Kiếm triệu đô sau ba tháng bán hàng qua mạng

Với số vốn 200 USD, doanh nhân 33 tuổi Trevor Chapman, sống tại Mỹ, thành lập trang web LDSman.com, chuyên bán các loại hàng độc, lạ từ Trung Quốc như quần jeans Kevlar, kem đánh răng từ than củi, ghế hơi,... và thu về 1 triệu USD chỉ sau 3 tháng.

Chỉ trong 3 tháng, từ việc dành 12 tiếng mỗi ngày làm việc tại công ty lắp tấm năng lượng mặt trời, Chapman chỉ dành 1,5 tiếng mỗi tuần chotrang web của mình khi doanh số của trang bắt đầu chạm ngưỡng 1 triệu USD, hãng tin CNBC cho biết.

Kiếm tiền khi đang ngủ

Theo Chapman, kinh doanh qua mạng là cơ hội tuyệt vời cho mọi người để có thể vừa kiếm tiền, vừa có thể tự chủ về thời gian, thậm chí với những người không có kinh nghiệm như anh.

“Hè này, gia đình tôi sẽ dành ba tháng đi du lịch”, Chapman nói và cho biết đây là điều anh luôn muốn thực hiện mà chưa làm được. “Trước đây, tôi luôn phải bù đầu với công việc để kiếm từng đồng”.

Không thỏa mãn với việc điều hành công ty lắp tấm năng lượng mặt trời, Chapman ngộ ra từ câu nói của tỷ phú huyền thoại Warren Buffett: “Nếu bạn không tìm ra cách kiếm tiền khi đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho tới tận lúc lìa đời”.

Anh nhận ra cách tốt nhất để kiếm tiền “khi đang ngủ” chính là bán hàng qua mạng. Theo báo cáo của Hội Thương mại điện tử, doanh thu bán lẻ qua mạng toàn cầu năm 2016 tăng 20% lên 2,3 nghìn tỷ USD, từ mức 1,9 nghìn tỷ năm 2015.

Nhưng trước khi bỏ công việc đang làm để chuyển qua bán hàng trên mạng, Chapman đã tìm cách thử xem khả năng thành công của bản thân với việc này như thế nào.

“Dù cơ hội tốt nhưng bạn không nhất thiết phải đánh đổi công việc toàn thời gian của mình để làm điều đó”, doanh nhân 33 tuổi chia sẻ.

Mỗi đêm, anh dành khoảng vài tiếng đồng hồ cho dự án khởi nghiệp của mình với chi phí tối thiểu. Trước tiên là tên miền với mức phí 2,99 USD/năm và lập một tài khoản Shopify với bản dùng thử giá 14 USD. Thứ đắt nhất Chapman phải đầu tư là ngân sách quảng cáo qua Facebook 100 USD/ngày. Trang LDSman.com chính thức hoạt động vào 11/11/2016.

Ban đầu, Chapman đã chọn sai mặt hàng để bán. “Ban đầu, tôi bán sản phẩm nghệ thuật nhưng có vẻ chúng không đủ hấp dẫn để tăng lượng truy cập vào trang web”, anh chia sẻ.

Sau đó, anh thay đổi chiến lược với những sản phẩm “độc và lạ” để kéo khách hàng vào trang. Sản phẩm được chọn là ghế hơi vốn đang nổi như cồn trên các cửa hàng trực tuyến. Từ các nhà cung cấp trên trang Alibaba và Aliexpress của Trung Quốc, Chapman lấy được những chiếc ghế hơi có giá 4,99 USD và bán lại với giá 59,99 USD.

Để tránh chi phí và rủi ro khi trữ hàng, anh thỏa thuận với nhà cung cấp (qua ứng dụng tin nhắn phổ biến WeChat của Trung Quốc) để hàng được chuyển thẳng từ nhà máy tại Trung Quốc tới tay khách hàng tại Mỹ.

Hình thức giao hàng này cũng có nhiều lợi ích khác. Ví dụ như thông qua chương trình ePacket, thỏa thuận giữa Dịch vụ bưu điện Mỹ và các đơn vị của nước ngoài nhằm khuyến khích thương mại điện tử, LDSman thậm chí còn được hưởng phí giao hàng rẻ hơn dù thời gian hơi lâu.

Chi phí vận chuyển một ống kính dùng ngoài cho iPhone từ Thượng Hải là 2,28 USD, rẻ hơn khoảng 5 USD so với gói hàng tương tự vận chuyển trong nội địa Mỹ.

Từ chối lời mời thâu tóm

Sau đó, đơn hàng không ngừng tăng lên. Chỉ trong 2 tuần sau đó, Chapman đã kiếm được 10.000 USD đầu tiên.

Khi doanh thu tăng lên, Chapman thuê một nhóm người làm nghề tự do tại Phillipines để đảm trách việc chăm sóc khách hàng. Anh trả cho mỗi người 700 USD/tháng (thấp hơn nhiều so với mức trung bình ở Mỹ và cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình Philippines). Chapman cũng bắt đầu rót ngân sách vào quảng cáo để thúc đẩy doanh thu.

Tuy nhiên, gần hai tháng sau, nhà cung cấp Trung Quốc đánh tráo ghế hơi Chapman đặt bằng loại rẻ tiền chất lượng kém. Khi khách hàng bắt đầu phàn nàn, LDSman đã lập tức thay thế khoảng 1.500 cái. Đây là bài học xương máu của Chapman trong việc đánh giá và thỏa thuận với nhà cung cấp. Dù vậy, hiện tỷ suất lợi nhuận trước thuế của LDSman là gần 48%.

Sẵn máu kinh doanh, Chapman bắt đầu những cơ hội khác. Anh mua lại một nhà kho rộng hơn 800m2 tại thành phố Salt Lake và thuê 5 nhân viên toàn thời gian, giúp đưa việc kinh doanh của LDSman lên tầm cao mới.

Chapman bỏ việc tại công ty tấm năng lượng mặt trời và dành khoảng một giờ mỗi tuần để làm việc tại nhà này, cùng nhân viên ở đây cập nhật các quảng cáo trên Facebook.

Chỉ sau 92 ngày, LDSman đạt được doanh thu 1 triệu USD và nhận được quan tâm của quỹ đầu tư mạo hiểm Clarke Capital. Tuy nhiên, Chapman đã từ chối lời mời bán công ty với giá 3 triệu USD bởi anh muốn duy trì sự động lập và có thêm thời gian, thu nhập để theo đuổi các dự án của riêng mình.

Chapman cho biết mới đây LDSman đã chạm mức 2 triệu doanh thu sau 6 tháng hoạt động. Hiện doanh thu mỗi tháng của công ty này là 350.000 USD. Anh cũng tham gia dạy các khóa học về thương mại điện tử trực tuyến.

Với kinh nghiệm buôn bán hàng Trung Quốc, Chapman cùng với em rể thành lập một công ty vận tải, tận dụng không gian miễn phí trên các chuyến bay chuyển tiếp, đa số của hãng hàng không Delta Airlines, để chuyển hàng từ châu Á sang Mỹ với giá rẻ hơn. Trong năm đầu tiên, công ty này đã thu về 10 triệu USD.

(Theo VnEconomy)