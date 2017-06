Bắt bảo vệ trung tâm thương mại trộm tiệm vàng

Lúc rạng sáng, bảo vệ của trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương, Q.5 đã ngụy trang kín đáo, đột nhập vào tiệm vàng, khoắng đi lượng tài sản hơn 700 triệu đồng.

Công an Q.5, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ nghi can Đào Nguyên Anh (SN 1990, quê Hải Phòng) và đang củng cố hồ sơ, chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đào Nguyên Anh tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 29/5 nhân viên 1 tiệm vàng trong trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương khi đến mở cửa kinh doanh thì tá hỏa khi phát hiện nơi đây bị trộm. Khám nghiệm hiện trường, Công an Q.5 và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM xác định, tủ trưng bày vàng tại tiệm đã bị phá khóa, phá niêm phong. Lượng vàng bạc, nữ trang bị lấy đi ước tính trên 700 triệu đồng.

Công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại tiệm vàng và các khu vực bên trong trung tâm thương mại thì phát hiện kẻ trộm đột nhập lúc 2h15 sáng cùng ngày. Tuy nhiên, hình ảnh camera khó nhận diện được đối tượng bởi lẽ kẻ này đã ngụy trang rất kỹ lưỡng, đeo khẩu trang che kín mặt, trùm áo khoác kín người và đội nón.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng được người khả nghi chính là Đào Nguyên Anh, là bảo vệ của trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương. Công an tiến hành mời làm việc và qua đấu tranh, Anh thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp nói trên.

Anh khai, do làm công tác bảo vệ nên nắm khá rõ địa hình phía bên trong của trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương. Lúc rạng sáng, Anh đã ngụy trang kín đáo, đột nhập vào trong lấy đi 43 sản phẩm vàng bạc, nữ trang của tiệm vàng.

Sau khi gây án, Anh chia nhỏ số vàng trộm được để đi bán ở nhiều tiệm vàng ở nhiều quận, huyện khác nhau. Hiện công an đang áp giải Anh đi chỉ điểm nhằm thu giữ lượng vàng bạc trong vụ trộm.

