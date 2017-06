Xem màn ảo thuật như có "ma" khiến dân mạng ngỡ ngàng

Hẳn chúng ta ai cũng biết rằng ảo thuật là “trò chơi ảo giác” để đánh lừa người xem bằng những thủ thuật của người diễn. Tuy nhiên, có những màn ảo thuật khiến người xem không còn tin vào mắt của mình và thậm chí nghi ngờ rằng ma thuật thực sự tồn tại.

Màn diễn của ảo thuật gia người Canada gốc Đài Loan Will Tsai trong khuôn khổ chương trình Tìm kiếm tài năng nước Mỹ (America’s Got Talent) là màn ảo thuật khiến nhiều người ngỡ ngàng và không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình.

Ảo thuật gia người Canada Will Tsai khiến nhiều người ngỡ ngàng với màn trình diễn của mình

Will Tsai, ảo thuật gia 33 tuổi người gốc Đài Loan và nhập cư vào Canada từ năm 15 tuổi, cho biết màn trình diễn của anh tại America’s Got Talent (AGT) chưa từng được diễn ở bất kỳ đâu và là màn diễn anh chuẩn bị riêng cho chương trình này.

Sử dụng những cánh hoa hồng, những đồng xu và những tấm card, Will Tsai không sử dụng bất kỳ tấm màn nào để che chắn cho màn diễn của mình mà biểu diễn công khai trước sự chứng kiến của ban giám khảo và khán giả, với những cái đảo tay, những đồng xu biến hóa một cách khó tin trên mặt bàn màu đen.

Màn trình diễn của Will đã thuyết phục được toàn bộ ban giám khảo cũng như khán giả có mặt tại cuộc thi. Thậm chí “ông trùm giải trí” Simon Cowell còn phải thốt lên rằng màn diễn của Will Tsai là “màn diễn ảo thuật hay nhất trong lịch sử cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Mỹ”.

Những đồng xu biến hóa tài tình trước sự chứng kiến của nhiều người

Nhiều người cho rằng thực chất mặt bàn màu đen của Will là một màn hình hiển thị và những đồng xu chỉ là những vật thể hiển thị trên đó, tuy nhiên nếu như vậy làm cách nào để Will có thể cầm những đồng xu thực sự trên tay của mình trong màn diễn?

Hẳn nhiên Will Tsai có bí quyết cho màn diễn của mình, tuy nhiên đoạn clip ghi lại màn trình diễn của ảo thuật gia này đã “gây sốt” trên toàn cầu. Nhiều người sau khi xem đoạn clip thừa nhận rằng họ đã cố ý để quan sát rất kỹ những hành động của Will để tìm ra bí quyết trong màn diễn của anh nhưng bất lực. Thậm chí nhiều người tin rằng Will có ma thuật thực sự mới có thể trình diễn được như vậy.

Được biết khi nhập cư vào Canada, gia đình của Will đã gặp nhiều khó khăn về tài chính nên anh phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Lấy cảm hứng từ những ảo thuật gia đường phố, Will đã bắt đầu nghiên cứu bộ môn ảo thuật để trình diễn và kiếm thêm tiền cho gia đình.

Màn ảo thuật khiến dân mạng ngỡ ngàng, hoài nghi về sự tồn tại của ma thuật

Phạm Thế Quang Huy