Đi khám bệnh giữa khuya, đôi vợ chồng chết dưới cống nước

Giữa đêm khuya người chồng chở vợ vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện cả hai nằm chết dưới đường cống thoát nước.

Hôm nay, công an huyện Châu Thành (An Giang) đang điều tra làm rõ đôi vợ chồng được phát hiện nằm chết dưới đường thoát nước ở ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành).

Hiện trường nơi phát hiện đôi vợ chồng nằm chết

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân hoảng hốt khi phát hiện đôi nam nữ nằm chết dưới đường cống thoát nước, bên cạnh là chiếc xe gắn máy nên trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, cơ quan công an huyện Châu Thành (An Giang) lập tức tiến hành phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, hai vợ chồng nằm chết dưới đường cống thoát nước, bên cạnh là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Hàng chục người hiếu kì tụ tập xung quanh hiện trường bàn tán xôn xao.

Theo người thân của hai nạn nhân, người chồng tên Dinh (51 tuổi), vợ tên Mén (52 tuổi). Tối qua, bà Mén có hiện tượng mệt mỏi do lên máu nên ông Dinh chở vợ vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng nay thì mọi người phát hiện đôi vợ chồng nằm chết dưới đường thoát nước.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

H.Thanh