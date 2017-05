Điều tra làm rõ thủ phạm vụ cháu gái bị xâm hại, uất ức tự tử

Xét báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về tình hình điều tra, xử lý vụ việc cháu H.M.K tự tử nghi do bị xâm hại tình dục, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ thủ phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Lá thư tuyệt mệnh của cháu bé khiến người đọc không cầm được nước mắt.

Trước đó, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu gái H.M.K (sinh năm 2004, trú tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần.

Gia đình cháu K. đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau từ tháng 9/2006. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định về việc không khởi tố vụ án. Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu K. chết do tự tử.

Trước thông tin báo chí phản ánh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về tình hình điều tra, xử lý vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ thủ phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ điều tra và kiến nghị kiểm điểm cán bộ kiểm sát, nếu có dấu hiệu vi phạm do thiếu trách nhiệm hoặc cố ý bao che tội phạm phải xử lý nghiêm đúng quy định, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

P.T