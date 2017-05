Nga "xuống nước" với Mỹ tại Syria

''Moscow sẵn sàng chào đón Washington tham gia vào công việc nhằm xác định các thông số tại các khu vực leo thang Syria''

Mời Mỹ tham gia vào khu vực leo thang

Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/5 cho biết, Moscow lo ngại về mối đe dọa khi Washington sử dụng vũ lực đối với quân đội Syria.

"Như các bạn đã biết, không chỉ có mối đe dọa mà nó đã trở thành sự thật khi Mỹ sử dụng vũ lực trong khu vực này (khu vực Al-Tanf giữa Syria và Iraq)", ông Lavrov nói.

"Tôi cho rằng tình hình hiện tại rất đáng báo động vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền của Syria. Chắc chắn những vấn đề này cần sớm được giải quyết và quân đội chúng ta phải làm việc này ngay bây giờ.

Theo ông Lavrov, nỗ lực đang được tiến hành thông qua một kênh liên lạc được thiết lập để ngăn chặn các sự cố va chạm không chủ ý giữa Lực lượng Không gian vũ trụ Nga và Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Nhưng tất nhiên, nỗ lực sẽ hiệu quả hơn nếu bên ngoài kênh liên lạc có một chương trình nghị sự, Mỹ đã đồng ý tham gia vào công việc điều phối các thông số tại những khu vực leo thang", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cuộc thảo luận đang diễn ra và các bên sẽ thống nhất về kết quả tại một cuộc họp khác ở Astana, dự kiến ​​sẽ diễn ra sớm.

Theo ông Sergey Lavrov, Moscow sẵn sàng chào đón Washington tham gia vào công việc nhằm xác định các thông số tại các khu vực leo thang Syria:

"Chúng tôi sẵn sàng chào đón Hoa Kỳ tham gia không chỉ vì những nỗ lực nhằm tránh những sự cố va chạm ngoài ý muốn, mà còn hợp tác để xác định các khu vực leo thang," Lavrov nói.

Bước lùi chiến thuật?

Trong khi trước đó, ngày 4/5 đại diện phái đoàn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ chấp thuận việc thiết lập các vùng an toàn ở miền bắc, trung và miền nam Syria mà không có sự có mặt của Mỹ.

Ông Lavrov cho rằng, việc lập vùng an toàn có thể thực sự phá vỡ thế bế tắc hiện nay, giúp giải quyết vấn đề "nhập nhèm" tại Syria giữa lực lượng đối lập ôn hòa với các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Mặt trận al-Nusra.

Bên cạnh đó, sáng kiến này cũng sẽ giúp giảm mức độ xung đột vũ trang giữa lực lượng đối lập và quân đội chính phủ.

Sau sự kiện này, một cuộc thảo luận đã diễn ra giữa Tổng thống Putin và ông Trump. Điện Kremlin nhấn mạnh, trong cuộc điện đàm này Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã đồng ý tăng cường đối thoại để tăng cường thực thi lệnh ngừng bắn, tạo sự ổn định lâu dài tại Syria.

Lực lượng Quân đội Mỹ tại Syria

Thế nhưng mới đây hôm 18/5, máy bay của liên minh chống khủng bố do Mỹ cầm đầu đã tấn công vào các lực lượng thân Chính phủ Syria đang hoạt động trong khu vực phía tây bắc của Al-Tanf.

Phía Hoa Kỳ tuyên bố rằng, những đơn vị này là mối đe dọa đối với quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh tại khu vực biên giới Syria-Iraq.

Động thái này buộc Nga phải đưa ra một quyết sách nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra tại Syria, nhất là trong thời điểm mà quân đội Syria đang dốc toàn lực phản công IS và phiến quân trên toàn mặt trận.

Giới phân tích nhận định, việc ông Lavrov chủ động mời gọi Mỹ tham gia vào những khu vực leo thang tại Syria giống như một một bước lùi chiến thuật, nhằm bảo vệ đồng minh của mình trước mối đe dọa từ liên quân do Mỹ cầm đầu trong giai đoạn nhạy cảm.

Mặc dù quân đội Syria đanh giành được hàng loạt chiến thắng quan trọng trên ở hai mặt trận chống IS và phiến quân, nhưng nếu Mỹ và liên quân trực tiếp tiếp can thiệp vào Syria với nhiều lý do tương tự như vụ ở Al-Tanf, thì chắc chắn lực lượng thân Chính phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì mạch chiến thắng và bảo vệ thành quả chiến trường.

