The Epic of Tia - Game client mới cứng với phong cách "Diablo" cổ điển

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, The Epic of Tia sẽ tiến hành thử nghiệm không xóa dữ liệu lần đầu và cần có mã kích hoạt để tham gia ở thị trường Trung Quốc.

The Epic of Tia là một game online 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển và phát hành bởi công ty NetEase. Trò chơi sử dụng bối cảnh trung cổ phương Tây, có phong cách thiết kế đồ họa chân thực, gây dựng nên một thế giới ma thuật và hiệp sĩ vô cùng lôi cuốn, đồng thời tách biệt mình khỏi vô số các sản phẩm nội địa có kiểu cách điển hình Trung Quốc khác, hứa hẹn gửi đến người chơi nhiều nội dung gameplay hấp dẫn kèm cơ chế chiến đấu chặt chém tự do lôi cuốn.

Trò chơi lấy những phương diện như tăng trưởng nhân vật, thu thập trang bị, luyện tập kỹ năng, phụ bản tổ đội, chiến đấu và đối đầu làm chủ. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có các công năng xã hội, cho phép tự do giao dịch tất cả mọi món vật phẩm theo kiểu cổ điển. Với cốt truyện mang tính sử thi diễn ra ở một đại lục hư cấu, người chơi sẽ được hòa mình vào một thế giới giả tưởng kiểu Châu Âu, tự mình hóa thân thành những hiệp sĩ, pháp sư tài ba rồi bước chân vào con đường phiêu lưu mạo hiểm, chống lại những thế lực bóng tối xấu xa.

Là một sản phẩm thế hệ mới, The Epic of Tia rất chú trọng vào phương diện đồ họa nhưng không vì thế mà đưa ra một mức cấu hình trên trời, vốn không thực sự phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường. Mọi hình ảnh nhân vật và cảnh vật trong game đều là mô hình 3D hoàn chỉnh, chuyển động của nhân vật cũng khá mượt mà cộng thêm đủ dạng hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, kỹ năng chiến đấu bắt mắt. Với tiêu chí hướng đến trải nghiệm kiểu “Diablo”, trò chơi áp dụng góc camera isometric, cho phép kéo ra kéo vào nhưng không thể tự do xoay chuyển được.

Về mặt nghề nghiệp, trò chơi có đưa 3 nghề nghiệp cơ bản ban đầu gồm Sơ Cấp Kiếm Sĩ, Kiến Tập Xạ Thủ và Ma Pháp Học Đồ, khi đến cấp độ nhất định thì mỗi nghề nghiệp này có đến 3 đường chuyển nghiệp riêng biệt. Số lượng kỹ năng trong game lên tới gần 200 chiêu thức, mỗi nghề nghiệp sẽ có 18 kỹ năng chuyên tính kết hợp hệ khác nhau. Mỗi khi thăng cấp, nhân vật sẽ có điểm tăng chỉ số thuộc tính và điểm tăng kỹ năng để người chơi tự do cộng điểm theo ý mình. Tất nhiên đối với một sản phẩm RPG kiểu này, hệ thống trang bị sẽ mang một vai trò vô cùng quan trọng, và cái cảm giác đánh quái nhặt đồ cũng rất thích thú nữa.

