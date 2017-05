Du khách bị đánh ngất xỉu vì đòi trả…'đặc sản Đà Lạt'

Nữ du khách đòi trả “đặc sản Đà Lạt” là chai nước cốt dâu tằm vừa mua thì bị chủ cửa hàng cùng nhân viên hành hung ngất xỉu.

Chiều nay, Công an phường 8 (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, đã mời ông Lương Thế Vinh (32 tuổi, chủ quầy hàng “đặc sản Đà Lạt” Băng Như, đường Phù Đổng Thiên Vương) để làm rõ hành vi hành hung khách du lịch.

Bà Bích được đưa đi sơ cứu sau khi bị đánh

Nạn nhân là bà Trần Ngọc Bích (44 tuổi, trú huyện Long Khánh, Đồng Nai).

Theo tố cáo của bà Bích, sáng cùng ngày bà và cháu gái đang dạo phố trên đường Mai Anh Đào (phường 8) thì một nam thanh niên tiếp cận mời đi tham quan vườn dâu miễn phí, hái dâu tại vườn với giá 20 ngàn đồng/kg. Bà Bích và người cháu tin nên đi theo thanh niên này.

Trên đường đi, thanh niên đưa bà Bích cùng cháu gái vào quầy hàng “đặc sản Đà Lạt” Băng Như. Tại đây, nhân viên quầy hàng yêu cầu bà Bích phải mua sản phẩm thì mới đưa đi tham quan vườn dâu. Bà Bích đã mua một chai nước cốt dâu tằm với giá 100 ngàn đồng. Sau đó, bà Bích cùng cháu gái được đưa tới vườn dâu gần đó để tham quan và chủ vườn cho biết giá hái dâu tại vườn từ 150 -180 ngàn đồng/kg.

Biết bị mắc bẫy, dì cháu bà Bích quay lại quầy “đặc sản Đà Lạt” Băng Như phản ánh và đòi trả lại chai nước cốt dâu tằm đã mua. Ít phút sau, một người đàn ông và một phụ nữ xuất hiện quát tháo. Người đàn ông sau đó tát vào mặt bà Bích, người phụ nữ đi cùng và nhân viên quầy “đặc sản Đà Lạt” cũng xông vào đánh, kéo đầu bà Bích đập vào thùng xe khách đang đậu bên đường khiến nạn nhân ngất xỉu.

Chủ quầy “đặc sản Đà Lạt” Băng Như được cơ quan công an mời làm việcQuầy “đặc sản Đà Lạt” bị tố cáo đánh du khách ngất xỉu

Người đàn ông tát bà Bích sau đó được xác định là Lương Thế Vinh (chủ quầy “đặc sản Đà Lạt” Băng Như).

Theo chị Thái Mỹ Ngọc (cháu bà Bích), sau khi đánh bà Bích, chủ cửa hàng còn đe dọa “cả hai dì cháu không thể ra khỏi Lâm Đồng” khiến dì cháu Ngọc rất lo sợ.

Theo Công an phường 8 (TP. Đà Lạt), quá trình mời làm việc, ông Lương Thế Vinh thừa nhận đã cùng nhân viên cửa hàng đánh bà Bích. Theo ông này, nguyên nhân đánh bà Bích là do khách hàng này đã đánh vợ ông trước đó. Ông Vinh cũng cho rằng vết thương trên đầu bà Bích là do nạn nhân tự ngã.

Công an đã đưa bà Bích đi sơ cứu, đồng thời đề nghị nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chụp CT để theo dõi, điều trị.

Vụ việc đang được Công an phường 8 phối hợp với Công an TP. Đà Lạt điều tra, xử lý.

Trùng Dương – Chân Nhân