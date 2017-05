Cụ ông 76 tuổi bắn chết người ra đầu thú ở TP.HCM

Theo người dân địa phương, giữa nghi can giết người và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất đời trước để lại.

Tới 15h chiều 31/5, nghi can Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã ra đầu thú tại Công an TP.HCM rồi. Hiện nghi can này đang được di lý về Công an tỉnh Bình Dương.

Cụ ông 76 tuổi là nghi can dùng súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) lúc 11h hôm qua.

Anh Kiệt dựng hàng rào thép gai ở khu vực đất tranh chấp

Hôm nay, gia đình cũng đang tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Theo người dân địa phương, giữa nghi can và nạn nhân có quan hệ hàng. Anh Kiệt gọi ông Để là cậu.

Nguyên nhân sự việc được cho là xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất giữa người thân của ông Để với anh Kiệt từ năm 2005 tới nay.

Khu đất tranh chấp rộng chừng 1.000 m2 từ đời trước để lại. Hiện chỉ trồng 1 ít cây tràm.

Thường ngày, cụ ông 76 tuổi dựng chòi ở khu đất tranh chấp để canh giữ. Tuy nhiên sáng xảy ra sự việc, ông Để có việc đi vắng.

Ông Cao Văn Chiến (64 tuổi) kể, sáng 30/5, thấy anh Kiệt cùng 5 người đến khu đất tranh chấp dựng hàng rào thép gai.

Biết chuyện, em trai ông Để là Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú An) đến ngăn cản dẫn tới xảy ra cự cãi.

Cán bộ chính quyền địa phương đã xuống can ngăn, hòa giải. Khi những người này về, anh Kiệt tiếp tục việc xây dựng.

"Chừng 11h, khi tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Chạy ra tôi thấy anh Kiệt nằm bất động, vùng má trái có vết thủng sâu, máu chảy nhiều" - ông Chiến nói và cho biết, cách vị trí nạn nhân nằm chừng 2m, có thấy vỏ đạn màu xám.

Khu vực anh Kiệt bị ông Để bắn chết

Nhóm người dựng hàng rào thép gai ở khu đất tranh chấp với anh Kiệt cho biết, công việc bắt đầu từ 8h sáng. Khoảng 2 giờ sau, ông Minh xuất hiện và cự cãi với anh Kiệt.

"Khi thấy ông Để chạy xe máy tới, anh Kiệt tiến tới. Lúc này ông Để bất ngờ rút khẩu súng ngắn màu đen trong người bắn anh Kiệt" - anh Trương Minh Của (36 tuổi, ngụ xã Phú An) kể.

Chứng kiến cảnh ông Để bắn anh Kiệt, những người có mặt vội vàng rời khỏi hàng rào thì cụ ông 76 tuổi chĩa súng vào họ dọa bắn chết.

"Khi ông Để ngắm súng về phía chúng tôi đang đứng, ai cũng hoảng loạn. Tôi không tin giờ mình vẫn còn sống" - nhân chứng Của sợ hãi nói.

Nghi can Nguyễn Văn Để sau đó rời khỏi hiện trường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Dương nhưng không qua khỏi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể điều tra làm rõ.

Thạch Quý