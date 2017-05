Nghệ sĩ Chánh Tín đóng vai ông trùm trong phim Victor Vũ

Nghệ sĩ Ưu tú thủ vai một người đàn ông quyền lực, có thân thế bí ẩn ở phim mới.

Phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ vừa tung teaser thứ hai hé lộ vai diễn của nghệ sĩ gạo cội. Ở phân cảnh bên bờ hồ, nhân vật của Chánh Tín bất ngờ trước sự xuất hiện của người hùng Lôi Báo (Cường Seven). Sang trích đoạn khác, ông gặp mặt và chào hỏi Lôi Báo như thể hai người đã quen biết từ lâu.

* Nghệ sĩ Chánh Tín bí hiểm trong phim mới

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952, là gương mặt gạo cội của làng phim ảnh trong nước, nổi danh qua loạt phim Ván bài lật ngửa. Sau biến cố nợ nần năm 2014, ông im ắng một thời gian. Gần đây, Nguyễn Chánh Tín dần hoạt động trở lại trong làng giải trí. Tài tử đóng phim Fan cuồng (2016) và Em chưa 18 (2017) trong các vai phụ. Ngoài ra, ông còn là giám khảo khách mời một chương trình truyền hình.

Teaser mới cũng giới thiệu hoàn cảnh hiểm nghèo của nhân vật chính. Được thông báo chỉ còn sống được hai tuần, anh dằn vặt đau khổ trước người vợ (Nhã Phương). Sau đó, chàng trai tham gia một thử nghiệm kỳ lạ cùng nhân vật do Hoàng Sơn đóng.

Tình cảm trong gia đình Lôi Báo rạn nứt.

Nhiều nhân vật phụ cũng xuất hiện trong teaser. Vũ Ngọc Anh hóa thân thành một cô gái nóng bỏng, có quan hệ mập mờ với Lôi Báo. Dù khẳng định chưa từng quen cô, anh dần bị thu hút bởi bóng hồng mới. Mối tình khiến gia đình người hùng rạn nứt. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan thủ vai tên giang hồ có võ công thượng thừa, đánh bại cả Lôi Báo.

Ngoài các tình tiết tâm lý, phim giới thiệu một số cảnh hành động như khi Nhã Phương bị bắt cóc, cảnh đánh nhau trong rừng, cảnh Cường Seven truy đuổi bằng môtô...

Phim do Victor Vũ đạo diễn, thuộc thể loại hành động, kịch tính. Dự án đánh đấu sự trở lại của đạo diễn Việt kiều sau hai năm im tiếng. Trước đây, teaser đầu tiên hé lộ nhiều khả năng phi thường của nhân vật chính như nhào lộn né đạn, phi thân giữa hai tòa nhà... Đạo diễn hành động của phim là Vincent Wang - từng tham gia chỉ đạo hành động các phim Dr. Strange, Now You See Me 2 và The Great Wall.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 6/10.

Ân Nguyễn