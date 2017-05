TPHCM: Tai họa vì rửa vết chó cắn bằng nước

Ngay 31/5, Trung tâm Y tếdự phòng TP.HCM chính thức có báo cáo trường hợp bà TTH (52 tuổi, ở phường 11,quận Gò Vấp, TP.HCM) tử vong do bị chó dại cắn.

Theo báo cáo, chiều 10/5, bà H. than mệt, nhức mỏi, thèm nước nhưng không thể uống, khó thở nên được người nhà đưa tới BV 175 (TP.HCM).

Hôm sau (11/5), bà H. than tê mặt và hai tay, xuất hiện triệu chứng sợ nước rõ rệt, sợ quạt, sợ ánh sáng… Đến sáng 12/5, bà H. rơi vào trạng thái kích thích, nói nhiều, ngắt quãng do khó thở và luôn đòi chết. Tối cùng ngày, bà H. có hiện tượng ngạt thở, tăng tiết mồ hôi, miệng sùi bọt mép… Do bệnh tình quá nặng nên người nhà xin về và tử vong sau đó.

Kết quả chẩn đoán của BV 175 khi cho bà H. xuất viện: Bệnh dại/Tăng huyết áp.

Chó nuôi phải được chích ngừa để phòng bệnh dại. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trao đổi thêm với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng trạm Phòng chống dịch và kiểm dịch động vật (Chi cục Thú y TP.HCM), cho biết kết quả kiểm tra dịch tễ ghi nhận chủ con chó cắn chết bà H. là người hàng xóm. “Chó giống đực, độ 2,5 tháng tuổi, lông màu cà phê sữa và có nguồn gốc ở tỉnh Tiền Giang. Chó chưa được tiêm ngừa dại” - ông Trí nói.

Theo ông Trí, bà H. thường qua nhà hàng xóm chơi và hay ôm chó vào người. Trong lần ôm ấp, bà H. bị chó cắn và chỉ rửa sơ bằng nước sạch, không đi tiêm ngừa. “Sau khi cắn bà H., con chó bị chủ xích vào cầu thang trong nhà. Hai ngày sau, chó có biểu hiện bỏ ăn, tru hú, hung dữ, cào chân người chăm sóc… và đã chết hôm sau. Sau khi chó chết, chủ nuôi khuyên bà H. tiêm ngừa dại nhưng bà này từ chối. Cuối cùng, bà H. tử vong vì bệnh dại” - ông Trí cho biết thêm.

“Điều đáng nói, ngoài bà H. còn có sáu người tiếp xúc với con chó chết vì bệnh dại, trong đó có một phụ nữ mang thai. Cơ quan thú y đề nghị chính quyền địa phương khuyến cáo những người nói trên đến cơ sở y tế để được điều trị dự phòng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thực hiện tiêu độc sát trùng quanh khu vực bà H. sống và tiếp tục theo dõi tình hình tiêm phòng chó, mèo trong khu vực” - ông Trí nói.

Theo Trần Ngọc