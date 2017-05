Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sự cố nổ lò vôi ảnh hưởng không lớn đến môi trường

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 31/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sự cố nổ lò vôi ở Formosa Hà Tĩnh là điều đáng tiếc nhưng không nguy hiểm vì nó là một hệ thống lọc bụi của lò vôi.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về sự cố vừa xảy ra ở Formosa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ngay khi xảy ra sự việc nổ lò vôi tại Formosa tối qua (30/5), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Tổng cục Môi trường và một số cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có mặt ngay.

“Tôi đã có chỉ đạo từ khi tổ chức vận hành thử nghiệm chứ không phải đến khi có sự cố mới chỉ đạo. Phải bảo đảm an toàn từ môi trường cho đến an toàn cháy nổ và tất cả các biện pháp đều phải đảm bảo an toàn. Còn việc xảy ra đối với lò vôi ở Formosa tối qua thì đây chỉ là một công trình phụ trợ quá trình luyện thép lò cao. Xảy ra sự cố vận hành này đúng là đáng tiếc nhưng không nguy hiểm vì nó là một hệ thống lọc bụi của lò vôi”- ông Hà nói.

Theo ông Hà, quá trình vận hành do áp suất về hơi nước và bụi nên có vấn đề trong quá trình vận hành, dẫn tới hệ thống này không chịu được và bục túi lọc bụi của lò này.

“Vôi thì chúng ta biết rồi, khi có sự cố xảy ra ảnh hưởng đến môi trường không lớn. Tất nhiên đây vẫn là điều đáng tiếc. Nhưng khi có sự cố thì Formosa đã dừng ngay lập tức, nói chung là đã có các biện pháp để ứng phó và cách thức xử lý rất bài bản”- ông Hà đánh giá.

Khẩn trương khắc phục

Trong khi đó theo thông cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, vào hồi 20h45 ngày 30/5 tại Xưởng Lò vôi số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) - hạng mục công trình phụ trợ, cung cấp vôi cho hoạt động của Xưởng luyện thép - đã xảy ra trục trặc kỹ thuật gây ra tiếng nổ làm bục thiết bị lọc bụi túi vải của Lò vôi số 1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc nói trên, FHS đã lập tức dừng mọi hoạt động của Lò vôi số 1 để tìm nguyên nhân và hướng khắc phục.

Trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia kỹ thuật của FHS kết hợp với các chuyên gia môi trường của đoàn giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với các đơn vị chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu đã đưa ra nguyên nhân là bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu (đá vôi) vào lò kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy, đốt lò, nung vôi đã bám dính vào thành, vách của thiết bị lọc bụi túi vải làm tắc nghẽn quá trình lưu thông khí, bụi; gây chênh lệch áp suất và dẫn đến làm bục thiết bị lọc bụi túi vải tại Lò vôi số 1.

Sự việc nêu trên không gây thiệt hại về người, có thiệt hại về vật chất nhưng không đáng kể và không có tác động, ảnh hưởng đến môi trường; các số liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải và môi trường xung quanh tại thời điểm xảy ra vụ việc đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Sự việc này cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 1 (từ ngày 29/5/2017) và Xưởng luyện thép (dự kiến bắt đầu từ ngày 1/6/2017) của FHS do trước đó FHS đã chủ động nhập dự trữ vôi từ bên ngoài, đảm bảo cung cấp đủ lượng vôi sử dụng làm chất trợ dung cho quá trình vận hành thử nghiệm của Xưởng luyện thép.

Đến thời điểm hiện tại, Lò cao số 1 và các hạng mục công trình khác của FHS vẫn đang hoạt động bình thường, từ lúc 21h30 ngày 30/5/2017 mẻ gang đầu tiên đã ra lò và tính đến nay đã sản xuất được 1.400 tấn gang lỏng.

Đánh giá đây là trục trặc kỹ thuật nhỏ, nhưng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã yêu cầu FHS nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong thời hạn 7 ngày, FHS phải khẩn trương đánh giá, xác định được nguyên nhân sự việc một cách khách quan, chính xác để thông tin cho các cơ quan chức năng và dư luận được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, FHS phải khắc phục hoàn toàn các trục trặc kỹ thuật của Lò vôi số 1; rà soát toàn bộ các hạng mục công trình, thay thế thiết bị lọc bụi túi vải với chất lượng tốt nhất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát bụi, khí thải trong điều kiện hoạt động tại nhiệt độ cao.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cũng đề nghị đoàn giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của FHS trong thời gian tiếp theo; đảm bảo các loại chất thải phát sinh đều được quản lý, xử lý theo quy định.

