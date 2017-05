Báo Trung Quốc tung hô ngôi sao Gigabyte Marines là "Thần Gragas Châu Á", tiếc nuối vì Việt Nam bị loại quá sớm ở MSI

Thế nhưng điều đáng tiếc là, “Thần Gragas châu Á” đã có lời chia tay đầy bất ngờ, khiến cho bao mối “hận thù” tại MSI vừa qua WE.Condi khó mà trả được”.

Nếu được hỏi trong MSI 2017 vừa qua, ai là game thủ để lại cho các bạn nhiều ấn tượng nhất? Dám chắc rằng, đại đa số người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ có chung một câu trả lời mang tên “Tony” Stark – game thủ đường trên của GAM.

Stark tên thật là Phan Công Minh, sinh năm 1997, độ tuổi so với mặt bằng chung các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng được coi là khá trẻ, đang trên đà phát triển những kĩ năng của mình một cách tốt nhất. Không ai nghĩ rằng một game thủ mới chỉ chơi chuyên nghiệp được hơn 1 tháng đã cho TSM.Hauntzer phải toát mồ hôi hột, các đội khác khi gặp GAM đều phải tính toán một lượt cấm cho Gragas của anh chàng trông thì gầy gò ốm yếu mà mạnh mẽ chả kém ai này.

Ngay sau giải đấu MSI 2017, hàng loạt các trang báo thể thao điện tử quốc tế đã có nhiều bài viết khác nhau về Stark, tựu chung lại đó là những lời khen không ngớt, những câu trầm trồ thán phục tài năng của game thủ trẻ cũng như những lời tiếc nuối khi Stark nói lời chia tay quá sớm…Điều này cũng đã gián tiếp đã quảng bá nền thể thao điện tử đang phát triển từng ngày của Việt Nam.

Vừa qua, một trang báo thể thao điện tử của Trung Quốc đã có bài viết điểm lại một số game thủ vị trí đường trên giỏi nhất MSI, trong đó có Stark với tiêu đề: “Những game thủ đường trên bán hành cho LPL, còn có cả game thủ Việt Nam!”.

Trong bài viết, tác giả đã nhắc đến những cái tên đã nổi đình nổi đám như Looper, Marin, Huni…Đây đều là những game thủ đã khẳng định được đẳng cấp và tên tuổi của mình. Còn đối với Stark, tác giả đã có những dòng viết rất trân trọng như sau:

“Game thủ Việt Nam lấy cái tên giống như Iron man – Stark mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 3/2017, anh ấy cùng GAM thi đấu tại MSI 2017. Anh ấy đã 2 lần sử dụng Gragas và chiến thắng, trong đó có 1 trận trước Team WE. Trận đấu đó, Stark đã phát huy tối đa vai trò của mình: combat cuối cùng tại hang Baron, Stark đã dùng chiêu cuối ngăn cản WE.Condi, sau đó tiếp tục dung (E) khiến Condi không thể lướt xuống hang baron được, đảm bảo cho GAM có được Baron một cách an toàn. Team WE từ đó cũng đã mất thế trận và để thua trước GAM.

Thế nhưng điều đáng tiếc là, “Thần Gragas châu Á” đã có lời chia tay đầy bất ngờ, khiến cho bao mối “hận thù” tại MSI vừa qua WE.Condi khó mà trả được”.

Những dòng chữ khá ngắn gọn, xúc tích, tuy nhiên đã khiến cho nhiều người hâm mộ Stark nói riêng và người hâm mộ LMHT Việt Nam nói riêng cảm thấy đầy tự hào. Trước tiên điều đó đã khẳng định tài năng của Stark, nó đã được công nhận trên cộng đồng LMHT toàn thế giới. Hơn nữa giờ đây khu vực GPL sẽ ngày càng được biết tới với những game thủ mang lại rất nhiều điều thú vị như Stark, Levy, SofM…

Hi vọng game thủ đường trên thay thế Stark của GAM sẽ cố gắng phấn đấu và đạt được phong độ cũng như khả năng phối hợp như của Stark với các đồng đội còn lại, cùng GAM chinh phục chiếc vé tham dự chung kết thế giới vào cuối năm nay, mang lại vinh quang và niềm tự hào cho LMHT Việt Nam.