PS3 chính thức ngừng phát hành tại quê nhà Nhật Bản, dấu chấm hết cho một hệ máy huyền thoại

Sau 10 năm kể từ ngày ra mắt, hệ console đình đám một thời này đang đi đến những chặng cuối cùng trong cuộc hành trình của mình.

Trên website chính thức của Sony Nhật Bản, nhà phát hành này vừa đưa ra thông báo về việc ngừng phát hành PlayStation 3 tại quốc gia này. Như vậy, sau 10 năm kể từ ngày ra mắt, hệ console đình đám một thời này đã đi đến chặng cuối cùng trong cuộc hành trình của mình.

Được biết, PlayStation 3 (hay còn được gọi tắt là PS3) là hệ máy chơi game console được sản xuất và phát hành bởi Sony. Nó thuộc thế hệ thứ 7 trong các dòng máy chơi game từng được sản xuất trên thế giới. PS3 được ra mắt lần đầu vào ngày 11/11/2006 tại Nhật Bản và Mỹ. 4 tháng sau đó, sản phẩm cũng được phát hành chính thức tại Úc, Châu Âu và các vùng lân cận.

Ra mắt cùng thời với Wii (Nintendo) và Xbox 360 (Microsoft), PS3 đã phải cạnh tranh trong một thị trường vô cùng khốc liệt. Xét về doanh số, sản phẩm của Sony tỏ ra thua kém hơn so với các đối thủ của mình. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thành của máy và số lượng đầu game không phong phú. Tuy nhiên sau một thời gian thì PlayStation 3 cũng đã khắc phục được nhược điểm này khi giảm được 70% chi phí sản xuất cũng như có nhiều tựa game hơn, do đó số lượng bán ra cũng đã gần bắt kịp với Xbox 360.

Sau một thập kỷ ra mắt, sứ mệnh của PS3 cũng đã gần như khép lại với sự bùng nổ của người đàn em PS4. Với vị trí thống trị trên thị trường console hiện tại, PS4 đã kết thừa xuất sắc tinh hoa của những người tiền nhiệm. Giờ là lúc PS3 đã có thể nghỉ ngơi.