T-shirt với font chữ viết tay, "món mới" siêu hot đang được giới trẻ châu Á diện miết mải

Đây chính là xu hướng áo phông "cũ mà mới" đang xuất hiện ồ ạt và được giới trẻ châu Á lăng xê hết mình.

T-shirt, tức áo phông là món đồ thân thuộc đến nỗi tín đồ thời trang nào cũng đã nhẵn mặt tất tần tật các thể loại của "môn phái" này. Từ áo trơn, áo kẻ sọc cho đến áo in hình, in chữ, v.v... tất cả đều đã trở thành những item "lão làng" trong tủ đồ của các bạn trẻ. Vậy nhưng thời gian gần đây, nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra một xu hướng áo phông "cũ mà mới" đang được hình thành và ngày càng lan rộng, đó chính là áo phông in chữ - nhưng phải là font chữ viết tay.

Áo phông in chữ thì rõ là "xưa như Trái Đất" rồi, nhưng đây là lần đầu tiên áo phông với kiểu chữ viết tay mềm mại lại xuất hiện ồ ạt và được giới trẻ châu Á lăng xê hết mình. Xu hướng này được "điểm danh" trong rất nhiều bức ảnh street style, OOTD của cả các bạn trẻ lẫn các shop thời trang, đặc biệt là tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, áo phông với font chữ viết tay đã xuất hiện lác đác trong thời gian qua, và vừa được Angela Phương Trinh chính thức lăng xê bằng cách đưa vào bộ sưu tập thời trang đầu tay của mình.

Kiểu áo đơn giản mà hay ho này đang được rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc...

... lẫn các shop thời trang tại Hàn lăng xê nhiệt tình.

Angela Phương Trinh cũng vừa đưa mẫu áo phông in chữ viết tay vào BST thời trang đầu tay.

Áo phông in chữ viết tay không thuộc dạng nổi bần bật nhưng lại có nét thú vị riêng. Chi tiết chữ viết tay ngắn gọn, mềm mại chạy trên mặt trước của áo đủ để khiến chiếc áo trở nên đặc biệt hơn so với áo phông trơn màu nhưng vẫn không mất đi sự tinh tế của phong cách tối giản.

Không quá đơn giản cũng lại chẳng "lồng lộn" hay quá bị thiên về phong cách nhẹ nhàng hay tinh nghịch, áo phông chữ viết tay hợp để mix cùng mọi thứ, từ quần jeans, jean shorts trẻ trung cho đến chân váy yểu điệu hay váy liền thướt tha.

Không chỉ có con gái, các chàng trai cũng mặc được kiểu áo này luôn.

Cùng với áo phông trơn basic mà chẳng bao giờ lỗi mốt, áo phông kẻ sọc đơn giản mà nổi bật bất ngờ, áo phông họa tiết cực kỳ hút mắt thì áo phông in chữ viết tay chính là "món mới" mà bạn rất nên bổ sung vào tủ đồ của mình hè này đấy. Cùng đi lùng chiếc áo "hot trend" này thôi nào các bạn trẻ!

Theo Alaia/