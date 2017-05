Từ hoa hậu đến nữ thần chiến binh vạn người mê

Sau khi “Wonder Woman” được công chiếu, cựu hoa hậu Israel Gal Gadot thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả yêu phim bởi vẻ đẹp mạnh mẽ đầy quyến rũ.

Phấn khích với màn nhá hàng hoành tráng của 'Wonder Woman'

Gal Gadot sinh ngày 30 tháng 4 năm 1985. Cô là người mẫu, diễn viên và cũng là cựu Hoa hậu Israel năm 2004. Năm 2009, Gadot được biết đến với vai diễn Gisele trong loạt phim The Fast and the Furious nhưng chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng.

Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1985 này hiện là một trong những tài năng trẻ được săn đón nhất tại Hollywood. Gadot vào vai Wonder Woman trong bom tấn “Batman v Superman: Dawn of Justice” và trở thành diễn viên người nước ngoài đầu tiên được thủ vai Diana Prince.

Nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của cô đã “hạ gục” trái tim tất cả khán giả và Gal Gadot nhanh chóng nhận được sự mến mộ và yêu thích từ cộng đồng fan DC. Cũng trong năm 2016, cô đã lọt top 10 mỹ nhân quyến rũ nhất trên màn ảnh. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim siêu anh hùng "Wonder Woman" sẽ ra rạp toàn cầu từ 2/6 tới.

Gal Gadot đảm nhận vai chính Diana trong bộ phim “Wonder Woman” khi đang mang thai ở tháng thứ 5.

Không chỉ là diễn viên đang ăn khách, cô còn là gương mặt quảng cáo được yêu thích của nước hoa Gucci. Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Gadot từng giành vương miện Hoa hậu Israel 2004 và đại diện cho nước này tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm tại Ecuador. Dù đã có con đầu lòng vào tháng 11/2011 nhưng năm 2014 Gadot vẫn lọt top 100 mỹ nhân sexy nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn.

Một số hình ảnh đẹp của Gal Gadot

Gal Gadot xinh đẹp trên thảm đỏ ra mắt "Wonder Woman"

Trailer "Wonder Woman"

"Wonder Woman" được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 2/6.

Minh Thư