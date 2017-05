7 người chết khi chạy thận: Công an kiểm tra đơn vị cung cấp máy

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện công ty Thiên Sơn, đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành, bảo trì các thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có các thiết bị lọc máu chạy thận.

Công ty Thiên Sơn có địa chỉ tại đường Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng nay, trụ sở làm việc 3,5 tầng đã được khóa trái cửa. Thi thoảng có nhân viên mở cửa ra vào nhưng sau đó lại khóa kín. Một số cán bộ mặc sắc phục cảnh sát ra vào ngôi nhà này.

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Ngày 28/5, một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa, công ty Thiên Sơn đã bảo trì, sửa chữa hệ thống lọc nước tinh khiết liên quan đến các thiết bị lọc máu để phục vụ bệnh nhân tại khoa điều trị lọc máu.

Ông Lai Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết, sáng nay, đoàn công tác có Phó chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng cùng một số cán bộ y tế, công an phường, tư pháp... đến kiểm tra hành chính công ty Thiên Sơn.

Tối qua, lực lượng công an cũng đã đến làm việc với công ty này.

Một bệnh nhân nặng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, chiều qua, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình đã mở niêm phong một số phòng trong khoa Thận nhân tạo, khám nghiệm các máy móc mà bệnh viện đã sử dụng để chạy thận nhân tạo, lọc máu cho các bệnh nhân.

Đồng thời, lấy mẫu dịch để giám định và thu thập thêm các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.

