'Bond girl' Molly Peters qua đời

Diễn viên người Anh mất ở tuổi 75, nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Trang Twitter James Bond thông báo diễn viên Molly Peters qua đời ngày 30/5.

Molly Peters sinh năm 1942 ở Walsham-le-Willows, Suffolk, Anh. Bà từng là người mẫu. Đạo diễn Terence Young phát hiện ra Molly và mời bà vào vai y tá Patricia Fearing - người tình của điệp viên 007 James Bond - trong tập phim Thunderball (1965).

* Molly Peters trong "Thunderball"

Trong phim, bà đóng nhiều cảnh nóng bỏng với nam diễn viên Sean Connery - người thủ vai Bond. Bà là diễn viên đầu tiên khỏa thân trong loạt phim về điệp viên 007. Những cảnh này sau đó bị Hội đồng kiểm duyệt phim ở Anh cắt đi.

Molly Peters khi về già.

Sau Thunderball, Molly nhanh chóng nổi tiếng nhưng sự nghiệp của bà không khởi sắc rõ nét. Diễn viên góp mặt trong hai phim khác là Target for Killing (1966), Don’t Raise The Bridge, Lower The Water (1968). Bà giải nghệ năm 1968 và thỉnh thoảng xuất hiện trong một số thước phim tài liệu về James Bond.

Hà Thu