Hành trình 14 năm trên màn ảnh của ‘Cướp biển Caribbean’

Lấy cảm hứng là trò chơi trong công viên, loạt phim “Pirates of the Caribbean” đã vươn lên thành thương hiệu giải trí toàn cầu với doanh thu gần 4 tỷ USD.

Loạt phim Pirates of the Caribbean được nhà biên kịch Jay Wolpert lấy cảm hứng từ khu vui chơi theo chủ đề cướp biển trong công viên Disney. Kịch bản của Wolpert được chỉnh sửa lại vài lần và thêm yếu tố siêu nhiên cho đúng ý nhà sản xuất Jerry Bruckheimer. Tập phim đầu tiên mang tên The Curse of the Black Pearl ra mắt vào tháng 7/2003.

Vai diễn chính ban đầu được nhắm cho tài tử Hugh Jackman, các nhà biên kịch thậm chí đã lấy tên Jack Sparrow dựa trên họ “Jackman”. Sau khi cân nhắc, Disney quyết định trao cho Johnny Depp vai Sparrow bởi khi đó, Depp nổi tiếng hơn Jackman. Orlando Bloom được chọn cho vai nam chính còn lại nhờ tên tuổi đang lên với vai Legolas trong Lord of the Rings.

"Cướp biển Caribbean" là thương hiệu ăn khách toàn cầu với doanh thu gần bốn tỷ USD.

Hãng Disney đã lựa chọn đúng đắn khi Depp và Bloom thể hiện sự ăn ý trên màn ảnh. Johnny Depp đã biến gã cướp biển "tưng tửng" Jack Sparrow thành vai diễn thương hiệu của bản thân. Nhờ Pirates of the Caribbean, Depp tỏa sáng trở lại sau giai đoạn lận đận cuối thập niên 1990 và trở thành siêu sao toàn cầu.

1. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Phần đầu tiên lấy bối cảnh cuối thế kỷ 17 với sự hiện diện của những gã cướp biển và nhiều thế lực thần bí. Con tàu của thuyền trường Barbossa chịu lời nguyền khiến mọi thuyền viên đều trở thành những xác sống khi về đêm. Chúng bắt giữ nàng Elizabeth Swann (Keira Knightley) - người nắm giữ đồng vàng có thể giải lời nguyền. Chàng thợ rèn Will Turner (Orlando Bloom) muốn giải cứu nàng Elizabeth mà anh thầm thương trộm nhớ và phải hợp tác với gã hải tặc quái đản Jack Sparrow - thuyền trưởng cũ của con tàu Ngọc Trai Đen.

* Phần một mở đầu cho series ăn khách toàn cầu

Dưới bàn tay của đạo diễn Gore Verbinski, The Curse of the Black Pearl ghi điểm trong lòng khán giả nhờ nội dung phiêu lưu hấp dẫn, hài hước và đặc biệt là màn nhập vai xuất sắc của Johnny Depp. Bộ phim thành công bất ngờ khi mang về 651 triệu USD trên toàn cầu và nhận được lời khen ngợi của cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Đến nay, tác phẩm vẫn nằm trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại trên trang IMDb.

Tại Oscar 2004, The Curse of the Black Pearl được đề cử năm giải bao gồm giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho Johnny Depp. Anh trở thành nam diễn viên thứ hai trong lịch sử được đề cử Oscar khi đóng phim Disney.

2. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Sau thành công của phần đầu tiên, hãng Disney quyết định để đạo diễn Gore Verbinsky làm thêm hai phần Pirates of the Caribbean với quy mô hoành tráng hơn. Disney chịu chi khi đầu tư tới hơn nửa tỷ USD cho hai tập phim Dead Man's Chest và At World's End. Đoàn làm phim làm việc trong năm 2005 và 2006 để quay liên tiếp.

Phần hai đưa khán giả theo dõi hành trình truy tìm trái tim bị cất giữ của hung thần biển cả Davy Jones (Bill Nighy) - thuyền trưởng con tàu Người Hà Lan Bay huyền thoại. Jack Sparrow đang mang một món nợ với gã hải tặc có ngoại hình gớm ghiếc này và phải truy tìm chiếc rương đựng tim của Jones nhằm giải thoát bản thân. Cùng lúc đó, đôi vợ chồng Will và Elizabeth cũng bị chính quyền gây sức ép và chỉ có thể tự do nếu họ có thể tìm được Jack và chiếc la bàn kỳ diệu của anh...

* Phần hai có doanh thu cao nhất năm 2006

Dead Man's Chest vẫn được đánh giá cao về tính giải trí và kỹ xảo, dù không hấp dẫn bằng phần đầu tiên. Bù lại, bộ phim xác lập hàng loạt kỷ lục về doanh thu - phim ăn khách nhất cuối tuần đầu tiên (135,6 triệu USD), phim đạt mốc một tỷ USD nhanh nhất lịch sử (63 ngày), phim ăn khách nhất năm 2006. Dead Man's Chest đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh và là phim có doanh thu cao nhất trong tất cả các phần Pirates of the Caribbean. Ngoài kỷ lục doanh thu, bộ phim còn nhận được bốn đề cử Oscar và chiến thắng tại hạng mục "Kỹ xảo xuất sắc".

3. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Dead Man's Chest kết thúc với việc Jack bị quái vật Kraken nuốt chửng còn Đô đốc Beckett của Công ty Thương mại Đông Ấn nắm được trái tim của Davy Jones. Nhờ đó, Beckett nắm quyền kiểm soát biển cả và có tham vọng tiêu diệt vĩnh viễn đám cướp biển. Để có thể ngăn chặn hắn, Will, Elizabeth, thuyền trưởng Barbossa và thuyền viên con tàu Ngọc Trai Đen lên kế hoạch giải cứu Jack.

* Phần ba kết thúc với trận hải chiến hoành tráng

Những trận hải chiến hoành tráng với sự xuất hiện của tàu bè, thủy quái và sự góp mặt của một dàn sao tầm cỡ như Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley hay Châu Nhuận Phát... khiến At World's End có kinh phí vô cùng đắt đỏ. Bộ phim khiến nhà sản xuất tiêu tốn tới 300 triệu USD. Ở thời điểm ra mắt năm 2007, đây là bộ phim có kinh phí sản xuất cao nhất lịch sử điện ảnh. Kỷ lục này chỉ bị phá vào năm 2011 bởi chính phần bốn của loạt phim Pirates of the Caribbean.

Bất chấp việc bị giới phê bình đánh giá thấp, At World's End vẫn hốt bạc ngay từ tuần đầu tiên. Sau ba ngày đầu khởi chiếu, bộ phim đã kịp thu về 344 triệu USD toàn cầu. Doanh thu chốt lại của tác phẩm là 963 triệu USD và là phim ăn khách nhất năm 2007. Bộ phim tiếp tục được đề cử Oscar cho hạng mục “Kỹ xảo xuất sắc” như phần trước nhưng thất bại trước phim The Golden Compass.

4. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

On Stranger Tides là tập phim đầu tiên của Pirates of the Caribbean mà Orlando Bloom và Keira Knightley không góp mặt. Linh hồn của loạt phim là Johnny Depp vẫn tái xuất để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Câu chuyện bắt đầu tại London, khi Jack chiêu mộ thủy thủ đoàn để lên đường tìm "Suối nguồn tươi trẻ" - thứ được cho là đem lại tuổi thọ cho bất cứ ai.

Tại London, Jack chạm mặt tình cũ Angelica (Penelope Cruz) từng bị anh phụ bạc trong quá khứ. Jack bị Angelica ép lên con tàu Sự Báo Thù Của Nữ Hoàng Anne - thuộc sự điều khiển của cha cô là Blackbeard - “tên cướp biển mà mọi tên cướp biển đều khiếp sợ”. Hắn khao khát đến suối thần để tránh cái chết được dự báo trước. Jack bị ép phải giúp Blackbeard tìm được con suối trước những con tàu viễn chinh xứ Tây Ban Nha và quân đội Hoàng gia Anh.

* Jack Sparrow phiêu lưu đến suối nguồn tươi trẻ

On Stranger Tides được quay với camera 3D tương tự như siêu phẩm Avatar và được làm kỹ xảo bởi 10 công ty khác nhau. Cộng với tiền cát-xê cho những ngôi sao hàng đầu như Johnny Depp, Penelope Cruz hay rocker Keith Richards... kinh phí sản xuất của phim lên tới 378,5 triệu USD. Cho tới nay, On Stranger Tides vẫn là bộ phim tốn kém nhất.

Về mặt chất lượng, bộ phim bị đánh giá yếu về kịch bản và thiếu tính sáng tạo. Bù lại, phần kỹ xảo đẹp mắt, diễn xuất của những ngôi sao và âm nhạc đặc trưng của nhà soạn nhạc Hans Zimmer vẫn đủ giúp On Stranger Tides hút khách. Bộ phim thu về 1,04 tỷ USD và hiện đang đứng thứ 22 trong danh sách những phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh.

5. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Trong phần năm, thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) trở thành kẻ hết thời, không còn chỉ huy chiếc tàu Ngọc Trai Đen và bị thủy thủ đoàn quay lưng. Anh gặp gỡ Henry Turner (Brendon Thwaites), con trai của Will Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley). Henry lúc này quyết tìm cây đinh ba của thần Poseidon - báu vật nắm giữ sức mạnh đại dương - để giải thoát cha mình khỏi lời nguyền.

* Mặt biển tách đôi trong phần năm

Cùng lúc đó, con tàu ma của thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) được giải thoát khỏi tam giác Bermuda. Hắn khủng bố khắp mặt biển để truy tìm Jack Sparrow - kẻ hạ bệ mình nhiều năm trước. Ở đường cùng, Jack một lần nữa phải lao vào cuộc phiêu lưu mới để cứu bản thân.

Phần năm được thực hiện bởi Joachim Ronning và Espen Sandberg - hai đạo diễn của Kon-Tiki (2012), phim độc lập gây tiếng vang kể về hải trình xuyên Thái Bình Dương. Phim nhận phản ứng trái chiều từ giới phê bình với chỉ 31% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Ở phòng vé, phim thu 62 triệu USD trong ba ngày ra mắt ở Mỹ - thấp nhất trong toàn series, nhưng vẫn ăn khách ở các thị trường nước ngoài với 208 triệu USD.

Thịnh Joey