Bé trai 14 tuổi bị đâm chết vì can cãi nhau trên phố Sài Gòn

Đôi nam nữ dừng bên đường cự cãi. 1 nhóm người đang nhậu đã ra can thiệp, bất ngờ nam thanh niên cầm hung khí tấn công loạn xạ làm 3 người thương vong, trong đó nạn nhân tử vong là bé trai 14 tuổi.

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an Q.5 điều tra vụ án mạng làm 2 người bị thương và 1 bé trai 14 tuổi tử vong xảy ra vào đêm 30/5 tại chân cầu Chà Và. Nạn nhân là em H (SN 2003, ngụ chung cư Đỗ Văn Sửu, Q.5).

Hiện trường vụ tấn công làm 3 người thương vong, trong đó nạn nhân tử vong là bé trai 14 tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 đêm 30/5, thanh niên điều khiển xe gắn máy chở cô gái lưu thông trên đường. Đến khu vực cầu Chà Và (đoạn giao với đường Đỗ Văn Sửu), cặp đôi này dừng xe ven đường rồi cự cãi quyết liệt.

Khi tình hình căng thẳng, cô gái đã lên tiếng cầu cứu sự trợ giúp của 1 nhóm người đang ngồi nhậu ngay khu vực trên.

Nhóm đàn ông đang nhậu lên tiếng bênh vực cô gái, nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nam thanh niên. Trong cơn nóng giận, nam thanh niên rút hung khí trong người tấn công nhằm vào nhóm người đang nhậu.

Hậu quả làm 3 người bị thương tích, trong đó có em H. Sau khi gây án, nam thanh niên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 3 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé trai 14 tuổi bị thương rất nặng đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm cơ quan công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan. Theo thông tin ban đầu, công an đã khoanh vùng nghi can gây án và đang tổ chức truy bắt.

Linh An