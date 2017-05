Đang biểu diễn xiếc, gấu bất ngờ lao vào đám đông khán giả

Đoạn video clip gây sốc dưới đây được ghi lại bởi một khán giả có mặt tại một chương trình biểu diễn xiếc tổ chức ở thành phố Bila Tserkva, tỉnh Kiev, Ukraine. Trong buổi biểu diễn, một con gấu khi đang tham gia biểu diễn đã bất ngờ nhảy chồm vào đám đông khán giả và khiến một số người bị thương nhẹ.

Dù không có thương vong đáng tiếc xảy ra, nhưng bên trong rạp xiếc, tiếng la hét và sự hoảng loạn đã lan ra khắp đám đông khán giả khi con gấu liên tục nhảy chồm về các hướng trong sự mất kiểm soát đầy nguy hiểm.

Đoạn video clip được ghi lại bởi một khán giả cho thấy khoảnh khắc con gấu bất ngờ bỏ qua sự hướng dẫn của người huấn luyện, nhảy qua bục ngăn cách về phía đám đông khán giả, gồm các gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem biểu diễn xiếc. Vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua trong chương trình biểu diễn “Xiếc trên băng” diễn ra tại thành phố Bila Tserkva.

Một vài người đã bị thương nhẹ do con gấu tấn công và do chen lấn, xô đẩy để thoát ra ngoài. Dù vậy, rất may mắn không có thương vong xảy ra.